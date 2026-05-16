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Señalados en Olimpia: Fracaso al intentar un nuevo tricampeonato en Honduras

Olimpia, por primera vez en 4 años, no disputará una gran final en la Liga Nacional de Honduras.

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    Olimpia, por primera vez en 4 años, no disputará una gran final en la Liga Nacional de Honduras. Marathón los derrotó y ya no tienen opciones de ser primeros en la triangular A.
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    El uruguayo Santiago Ramírez fue uno de los refuerzos y apenas anotó un gol, poca actividad futbolística en cancha.
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    Carlos el "Mango" Sánchez no dio solidez en la banda izquierda, muchas ganas y poco fútbol.
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    Josman Figueroa: Se le ha visto como una solución en la banda izquierda, pero no llega a consolidarse, nula participación en el campeonato.
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    Raúl García, el refuerzo no llenó las expectativas en el medio campo blanco.
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    Onán Rodríguez. En los tres partidos que tuvo acción el meta que llegó de Real España no mostró solidez. No hay duda que la falta de ritmo le pesó.
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    Agustín Mulet: El argentino no se consolidó en su segundo torneo a pesar de tener más participación.
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    Félix García: Poca actividad y un refuerzo que no estuvo a la altura en el torneo Clausura.
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    Elison Rivas: El defensa izquierdo es otro de los fuertemente cuestionados debido a su irregularidad.
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    Jerry Bengtson: El experimentado goleador fue cuestionado por su falta de gol, perdió la titularidad.
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    El uruguayo Facundo Queiroz tampoco brindó seguridad en la zona baja como una alternativa a Clinton Bennett y Emanuel Hernández.
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    Edrick Menjívar: El arquero no tuvo su mejor campeonato en el arco.
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    Maynor Arzú: El volante tuvo muy poca participación a pesar que se le vio como una figura en potencia para sobresalir en el mediocampo.
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    Jorge Benguché: El Toro con muy poco gol, solamente 4 y fue el máximo artillero de los atacantes del León.
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    Yustin Arboleda: Solamente dos goles para el espigado delantero, tuvo la misma cifra que Elison Rivas.
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    No fue el José Mario Pinto de otros campeonatos, que se echó al equipo al hombro en muchos juegos.
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    No fue el mejor torneo para Edwin Rodríguez, notablemente no hacer pretemporada le pasó factura. Se rescatan sus 6 goles.
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    Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, ha sido cuestionado por jugar en muchos partidos con un solo hombre en punta y la rotación continua en el plantel. Dijo adiós a la posibilidad de ser tricampeón.
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