Señalados en Olimpia: Fracaso al intentar un nuevo tricampeonato en Honduras

Olimpia, por primera vez en 4 años, no disputará una gran final en la Liga Nacional de Honduras. Marathón los derrotó y ya no tienen opciones de ser primeros en la triangular A.
El uruguayo Santiago Ramírez fue uno de los refuerzos y apenas anotó un gol, poca actividad futbolística en cancha.
Carlos el "Mango" Sánchez no dio solidez en la banda izquierda, muchas ganas y poco fútbol.
Josman Figueroa: Se le ha visto como una solución en la banda izquierda, pero no llega a consolidarse, nula participación en el campeonato.
Raúl García, el refuerzo no llenó las expectativas en el medio campo blanco.
Onán Rodríguez. En los tres partidos que tuvo acción el meta que llegó de Real España no mostró solidez. No hay duda que la falta de ritmo le pesó.
Agustín Mulet: El argentino no se consolidó en su segundo torneo a pesar de tener más participación.
Félix García: Poca actividad y un refuerzo que no estuvo a la altura en el torneo Clausura.
Elison Rivas: El defensa izquierdo es otro de los fuertemente cuestionados debido a su irregularidad.
Jerry Bengtson: El experimentado goleador fue cuestionado por su falta de gol, perdió la titularidad.
El uruguayo Facundo Queiroz tampoco brindó seguridad en la zona baja como una alternativa a Clinton Bennett y Emanuel Hernández.
Edrick Menjívar: El arquero no tuvo su mejor campeonato en el arco.
Maynor Arzú: El volante tuvo muy poca participación a pesar que se le vio como una figura en potencia para sobresalir en el mediocampo.
Jorge Benguché: El Toro con muy poco gol, solamente 4 y fue el máximo artillero de los atacantes del León.
Yustin Arboleda: Solamente dos goles para el espigado delantero, tuvo la misma cifra que Elison Rivas.
No fue el José Mario Pinto de otros campeonatos, que se echó al equipo al hombro en muchos juegos.
No fue el mejor torneo para Edwin Rodríguez, notablemente no hacer pretemporada le pasó factura. Se rescatan sus 6 goles.
Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, ha sido cuestionado por jugar en muchos partidos con un solo hombre en punta y la rotación continua en el plantel. Dijo adiós a la posibilidad de ser tricampeón.