Menjívar señaló el punto clave del fracaso de Olimpia: "Fue un torneo irregular"

Ese resultado lo dejó sin posibilidades de jugar la gran final del certamen liguero, ya que jugó todos sus partidos y a sus dos rivales directos les falta un choque por disputar.

Olimpia vivió este viernes 16 de mayo una de las noches más tristes de sus últimos años al caer derrotado 1-0 ante Marathón por la jornada 5 de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Ambos pueden superarlo en la tabla de posiciones donde solo el primero del grupo A clasifica. Con cara de frustración, el portero Edrick Menjívar, dio la cara tras y habló con DIEZ tras la dolorosa eliminación del conjunto albo.

El arquero isleño reconoció que el equipo quedó en deuda con su afición, aceptó que el campeonato fue irregular y evitó poner excusas tras quedarse sin opciones de disputar la gran final. Además, se refirió al arbitraje, al desgaste del plantel y al futuro de la institución de cara al próximo semestre.

CONFERENCIA DE PRENSA DE MENJÍVAR



Opinión sobre el arbitraje. Al final ellos sabrán sus condiciones. Yo en lo particular no he visto los goles. No podría decirles, pero creo que este torneo, sin excusas, éramos una plantilla con poca gente comparado con los años anteriores. Ya tendrá tiempo el profe y la parte administrativa para analizar si se ocupa refuerzos o no.



Luego de venir de un bicampeonato ¿Qué representa esta eliminación?

Dolor, nosotros siempre aspiramos a quedar campeón, siempre aspiramos a estar en la final. Hoy no se logró objetivo, le quedamos a deber a nuestra gente. Le pedimos perdón porque siempre queremos entregarles títulos y hoy no se nos dio.



En cuanto a San Pedro Sula, ¿Ha pesado bastante? ¿Cómo ha sido todo el torneo acá? ¿Ha sido difícil?

No, no solo en San Pedro Sula, perdimos en La Ceiba también, empatamos en Olancho. Fue un torneo un poco irregular de nosotros. Nunca tuvimos esa constancia que nos hubiera gustado y hoy nos tocó estar afuera.



¿Cansancio será? ¿Seguidillas?

No tengo excusa de cansancio ni nada. Quedamos afuera de la final, todo lo que se dice ahora suena excusa.



¿Qué se viene para Olimpia para el próximo torneo?

Lo primordial es descansar. Preparar la mente para lo que se viene, que son dos torneos complicados donde tenemos que salir campeón sí o sí.



Muchos hablan de renovación de plantilla, ¿Qué opinas de eso?

Eso no es mi trabajo, es la parte administrativa que debe analizar, tomar decisiones. Nosotros nos dedicamos a jugar y ya está.



Espinel dice que no es fracaso, pero ustedes sí.

El la opinión de cada quien respetamos la opinión del profe y el habla de todo un poco, como la poca preparación que tuvimos, pero para mí es un fracaso.