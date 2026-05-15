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No se vio en TV: Furia olimpista, tiktokers en la cancha y el pedido a Bengtson

Los olimpistas no lo podía creer como se les anulaban tres goles, mientras que Bengtson celebró el gol sin saber que no contaba. ¿Qué hacían los Tiktokers en la cancha?

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    Los jugadores del Olimpia no lo creían, algunos hasta se le lanzaron al árbitro tras las revisiones del FVS-VAR en las tres acciones de gol que fueron anuladas. Los Tiktokers volvieron y aficionados hicieron pedido a Bengtson. ¿Quién era el que entró descalzo en el Morazán?

     Fotos: Neptalí Romero, Héctor Paz y M. Ayala
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    Los jugadores del Olimpia no lo podían creer que se quedaron eliminados en la triuangular frente a un Marathón que cumplió.
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    Marathón no solo eliminó al Olimpia, también quedó cerca de clasificar a la Copa Centroamericana de Concacaf.
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    La afición de Marathón se subió a festejar el triunfo ante Olimpia que los deja a las puertas de disputar una final.
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    Michael Chirinos observa por un costado de la cancha la revisión del FVS mientras el cuarto árbitro, Luis Mejía, intenta tapar. El jugador olimpista tenía dudas en la jugada anulada a Jerry Bengtson.
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    Finalmente salió el árbitro Nelson Salgado levantando la mano de fuera de juego y el estadio Morazán explotó, pues los aficionados de Marathón eran más.
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    Los olimpistas no podían creer que el FVS los estaba dejando fuera de la final. Algunos como Kevin Güity hasta señalaban mientras se revisaba la jugada.
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    Los tiktokers hondureño, JD de los Hijos de Morazán y Bochas, no se perdieron el partidazo que nos regalaron en el estadio Morazán.
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    El fútbol demostró que se puede vivir en paz y esta pareja de olimpista y verdolaga, disfrutaron del partido en plena tranquilidad.
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    Esta familia llegó al estadio con una pancarta en la que le pedían la camisa a Jerry Bengtson de quien son seguidores desde hace mucho tiempo.
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    Edrick Menjívar sufrió un golpe tras un choque con Rubilio Castillo al ininicio del partido que fue la acción de peligro que indicaba que el duelo estaría bravo.
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    Francisco El Chelito Martínez se gastó un partidazo, fue el jefe del mediocampo dejando tendidos jugadores ya que impuso su toque, su física y buen fútbol.
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    El argentino Brian Fariolli fue uno de los mejores en el mediocampo, le puso oficio a la pelota y cuando necesitó meter pierna lo hizo.
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    El delantero Rubilio Castillo festeja el gol con el que Marathón se puso a un paso de clasificar a la final; pero eso también le da vida al Real España.
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    Jerry Bengtson no lo puede creer ya que celebró el gol pero el FVS se lo anuló generando mucha polémica en el estadio Morazán.
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    Un jugador del Olimpia ingresó al partido en sandalias para disfrutar de la grama del Morazán. ¿Quién era el futbolista merengue?
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    El ticktoker y jugador de la Selección de creadores de contenido, el famoso Bryan La Playa, estuvo en la cancha y disfrutó del encuentro, aunque salió triste porque es gran olimpista.
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    Estos aficionados del Olimpia llegaron hasta donde estaban los árbitros a apretar, pero al final la policía los retiró porque estaban lanzando amenzas.
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    El asistente técnico del Olimpia, Osvaldo Carro, no lo puede creer que les anularan tres goles con el FVS y le reclamó al cuarto árbitro, Luis Mejía.
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    Edwin Rodríguez y los jugadores del Olimpia rodearon a los árbitros pidiendo justicia, pues los silbantes se pararon firmes y no les tembló la mano para determinar fuera de juego y falta en las jugadas de gol.
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    Michaell Chirinos salió furioso cuando miró que Nelson Salgado anuló el gol que marcaba Bengtson, pues decían que Rubilio Castillo los habilitaba.
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    La cara de súplica de Michaell Chirinos es el reflejo de lo que siente el olimpismo después de que el FVS les anulara las acciones de gol frente a Marathón.
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    El jugador del Olimpia, Edwin Rodríguez regresó furioso por la eliminación y del enojo, de una patada quebró el vidrio de la puerta del camerino en el estadio Morazán.
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    El portero del Olimpia se encaró con la afición del Marathón al final del partido luego que lo silbaron tras la eliminación en el Morazán.
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