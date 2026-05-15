La vida del Indio Urquía: Gesto de Valdano, "Coperacha" en España 82 ¿Y su hija?

En entrevista en 2019 dijo que quería buscar a su exesposa Manuela Cámara Campos (centro de la imagen) y a su hija Yohana Suyapa (en la foto es la de ambos extremos), ambas de España. Recordó que las vio personalmente por última vez en 1982. Tenía otro hijo radicado en Estados Unidos, pero no fue jugador.