La vida del Indio Urquía: Gesto de Valdano, "Coperacha" en España 82 ¿Y su hija?

El exdelantero hondureño Jorge Urquía murió el jueves 14 de mayo a los 79 años a causa de un infarto en un hogar de cuidados para adultos. Su vida estuvo marcada de muchas curiosidades y anécdotas.
Su carrera profesional despegó con el club Atlético Indio en 1967, equipo que inspiró el apodo que lo acompañaría toda su vida...
El exdelantero Jorge Alberto Urquía Elvir logró anotar 14 goles profesionales con el Atlético Indio en una sola temporada. Estadística cortesía Ismael Ramos.
Olimpia lo ficha (1968-1972) y logró 40 goles, además un campeonato invicto (1969). Estadística cortesía Ismael Ramos.
Integró aquel equipazo de Olimpia en 1972 que se coronó campeón de la Concacaf y que jugó la Copa Interamericana contra el Independiente de Argentina.
Jorge el "Indio" Urquía anotó 54 goles en Liga Nacional de Honduras.
Siempre usó la camisa 10 en Atlético Indio, Olimpia y la Selección Nacional, excepto en la hexagonal de 1981 donde utilizó el 9.
Tenía alrededor de dos años de retiro debido a una lesión cuando el técnico Chelato Uclés lo incluyó en la nómina para la hexagonal de 1981.
En la hexagonal de 1981 anotó su único gol contra Haití a los 35 años, era el debut de Honduras que goleó 4-0.
"Indio" Urquía no pudo integrar la nómina de futbolistas que fue al Mundial de España 1982, pero sí viajó con el equipo luego que sus compañeros hicieran una “coperacha” para llevarlo. Salió en la postal del álbum Panini.
Narró en su momento que estuvo a punto de jugar en el fútbol guatemalteco con el Municipal, pero había un encargado de ir por él al hotel, pero pasaron tres días y no llegaron a traerlos “entonces agarré mi maleta y me vine", recordó.
En 1973 se fue al Alavés de la segunda división de España, donde compartió camerino con el argentino Jorge Valdano, exjugador del Real Madrid y campeón del mundo en México 1986, quien además fue su suplente.
En entrevista en 2019, el "Indio" Urquía recordó una anécdota con Jorge Valdano. "Anduvo en Guatemala y pasó por Honduras; es una excelente persona y logramos tener una buena amistad, al encontrarlo me saludó con el tradicional saludo “ajá Indio”".
Tras su retiro en 1980, enfrentó serios problemas de alcoholismo durante casi 30 años, llegando a residir en un asilo de ancianos mientras se recuperaba.
En entrevista en 2019 dijo que quería buscar a su exesposa Manuela Cámara Campos (centro de la imagen) y a su hija Yohana Suyapa (en la foto es la de ambos extremos), ambas de España. Recordó que las vio personalmente por última vez en 1982. Tenía otro hijo radicado en Estados Unidos, pero no fue jugador.
En muchas veces trascendió que murió debido a sus problemas de salud, combinados entre diabetes y alcoholismo. “Falsa alarma, El Indio está vivo”, dijo en tono jocoso en 2019.
“Muchos creen que el fútbol no me dejó nada, pero me dejó amistades, dinero no, porque en ese tiempo se pagaba muy poco, solo se ganaba para la comida y para sostenerse”, se sinceró en una de sus últimas entrevistas.
Jorge "El Indio" Urquía, la legendaria figura del fútbol hondureño, nació en Comayagua, Honduras, el 19 de septiembre de 1946.
Con Honduras jugó las eliminatorias para los mundiales México 70, Alemania 74 y España 1982.