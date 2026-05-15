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Clásico de bellezas: Aficionadas y edecanes enamoran en el Marathón vs Olimpia

El lente de DIEZ capta a hermosas aficionadas y edecanes en el estadio Morazán.

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    El lente de DIEZ capta a hermosas aficionadas y edecanes en el estadio Morazán. Fotos Neptalí Romero, Héctor Paz y Mauricio Ayala.
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    Iris Portillo, hermosa edecán, y una mirada coqueta a la cámara de DIEZ.
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    Cris Díaz Pacheco y el calor... Excelente combinación previo al clásico nacional.
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    Suany Rivera enamora con la sonrisa y DIEZ guardó ese momento especial.
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    Del staff de la Liga Hondubet cuidando todos los detalles antes del pitazo inicial del juego.
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    Una selfie para el recuerdo desde el estadio Morazán para el partidazo.
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    ¡Hola, DIEZ! Una pose especial de la aficionada verdolaga para adornar la fotogalería.
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    Olimpia no se quedó atrás. Sus aficionadas se llevan los suspiros de los presentes.
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    Marathón estará bien apoyado hoy desde las gradas, un compromiso vital.
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    Mirada con destino a la final, ella quiere que su amado Marathón derrote al Olimpia y el lunes a Real España.
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    Bien escoltada ingresa al sector de silla la guapa aficionada y disfrutar del juego de fútbol.
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    ¡Sorpresa! Mientras subía un TikTok, la verdolaga fue captada por el lente de DIEZ.
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    ¿Es de Santa Bárbara? La presencia de espigada aficionada llamó totalmente la atenció... Un hincha le gritó ¡Es de Santa Bárbara!
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    Elegante dama, identificada con el verde de Marathón, presente como siempre disfrutando del fútbol.
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    Edecanes de la Liga Hondubet muy sonrientes con la previa del encuentro deportivo.
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    Corriendo iba la aficionada, quería un mejor lugar para ver el juego que espera gritar muchos goles.
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    Olimpia arrasó con la belleza de las chicas en la zona especial. Ambas lucieron su imagen y bien identificadas.
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