Clásico de bellezas: Aficionadas y edecanes enamoran en el Marathón vs Olimpia

El lente de DIEZ capta a hermosas aficionadas y edecanes en el estadio Morazán. Fotos Neptalí Romero, Héctor Paz y Mauricio Ayala.
Iris Portillo, hermosa edecán, y una mirada coqueta a la cámara de DIEZ.
Cris Díaz Pacheco y el calor... Excelente combinación previo al clásico nacional.
Suany Rivera enamora con la sonrisa y DIEZ guardó ese momento especial.
Del staff de la Liga Hondubet cuidando todos los detalles antes del pitazo inicial del juego.
Una selfie para el recuerdo desde el estadio Morazán para el partidazo.
¡Hola, DIEZ! Una pose especial de la aficionada verdolaga para adornar la fotogalería.
Olimpia no se quedó atrás. Sus aficionadas se llevan los suspiros de los presentes.
Marathón estará bien apoyado hoy desde las gradas, un compromiso vital.
Mirada con destino a la final, ella quiere que su amado Marathón derrote al Olimpia y el lunes a Real España.
Bien escoltada ingresa al sector de silla la guapa aficionada y disfrutar del juego de fútbol.
¡Sorpresa! Mientras subía un TikTok, la verdolaga fue captada por el lente de DIEZ.
¿Es de Santa Bárbara? La presencia de espigada aficionada llamó totalmente la atenció... Un hincha le gritó ¡Es de Santa Bárbara!
Elegante dama, identificada con el verde de Marathón, presente como siempre disfrutando del fútbol.
Edecanes de la Liga Hondubet muy sonrientes con la previa del encuentro deportivo.
Corriendo iba la aficionada, quería un mejor lugar para ver el juego que espera gritar muchos goles.
Olimpia arrasó con la belleza de las chicas en la zona especial. Ambas lucieron su imagen y bien identificadas.