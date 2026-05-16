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En Olimpia explotan: "Nos robaron; el cuarto árbitro buscó algo que nunca pasó"

A través de las redes sociales, el asistente técnico del Olimpia expresó su molestia con el cuarto árbitro.

16 de mayo de 2026 a las 01:44

La eliminación de Club Olimpia Deportivo en la triangular del fútbol hondureño ayer en manos del Marathón sigue dejando fuertes reacciones por parte del plantel melenudo.

Una de las declaraciones que más ruido ha generado en redes sociales fue la de Osvaldo Carro, asistente técnico del conjunto Olimpia, quien explotó tras el partido en el Estadio Morazán.

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El integrante del cuerpo técnico olimpista no ocultó su molestia por las decisiones arbitrales y lanzó una frase contundente al finalizar el encuentro: “¡Nos robaron! El cuarto árbitro buscó algo que nunca pasó”.

Las palabras de Carro hacen referencia directa a las acciones polémicas que marcaron el duelo, especialmente los tres goles anulados al Olimpia mediante intervención del FVS, decisiones que terminaron siendo determinantes en la eliminación del vigente bicampeón.

Durante el compromiso, el equipo blanco logró igualar el marcador en varias ocasiones, pero todas terminaron invalidadas tras revisión. Esto provocó frustración tanto en jugadores como en el cuerpo técnico, que consideró excesivas y polémicas las intervenciones arbitrales.

Osvaldo Carro, asistente del Olimpia, discutiendo con Luis Mejía.

Osvaldo Carro, asistente del Olimpia, discutiendo con Luis Mejía.

(Neptalí Romero.)

La declaración de Osvaldo Carro también apunta al comportamiento del cuarto árbitro, Luis Mejía (quién revisa las jugadas después de cada gol), insinuando que se habría influenciado en decisiones claves del encuentro.

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Mientras Marathón celebró el pase a la siguiente fase, en el entorno de Club Olimpia Deportivo quedó una enorme sensación de indignación por lo ocurrido en el terreno de juego.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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