Más controversia: Bengtson anotó y tras dos revisiones en FVS, se anuló el gol

El León llegó al complemento perdiendo y con la eliminación momentánea, se fue encima de la meta del Marathón buscando ese empate.

No una sino dos revisiones en el FVS, en ambas ocasiones el árbitro central Nelson Salgado fue categórico en anular el gol de Jerry Bengtson en la segunda parte del clásico Marathón vs Olimpia.

Recordando que en el primer tiempo se invalidó el gol de Agustín Mulet por una supuesta mano de Jorge Benguché en un tiro de esquina y después se le quitó el gol a Michaell Chirinos por fuera de juego.

La controversia aumentó notablemente al minuto 75 cuando Jerry Bengtson marcó para el Olimpia. Pero tras la revisión del gol en el FVS se dictaminó que José Mario Pinto estaba en fuera de juego. Él fue quien envió el centro para el Avestruz.

Y el entrenador Eduardo Espinel no se quedó de brazos cruzados, solicitó que se revisara nuevamente en el FVS la acción. Se vio que el último en tocar el balón fue Benguché y le cayó a Pinto, que estaba en posición adelantada.