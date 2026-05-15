Jhon Jairo López sobre su futuro en Potros: “Esto es el pan de cada día”

El sudamericano lamentó la forma en cómo los olanchanos fueron repasados por el Génesis que, con una plantilla menor, le está haciendo frente al Motagua para buscar el pase a la gran final del Clausura.

El entrenador de los Potros del Olancho, el colombiano, Jhon Jairo López, se pronunció sobre su futuro tras el fracaso al quedar eliminado del Clausura a manos del Génesis FC, luego de la millonaria inversión.

Lo que viene en su carrera: “Seguramente vendrá el análisis con cabeza fría, todo lo que fue el rendimiento del equipo y bueno... cerrar este capítulo doloroso porque queríamos llegar a la final, ahora solo queda esperar el próximo semestre. Ahora vendrán las reuniones con la junta directiva, hablar y lo que queda es pasar el informe y viajar a nuestro país para ver la familia porque son seis meses sin ir. Luego venir y encarar el Apertura”.

Así perdieron la clasificación: “La perdimos en casa no aquí en La Paz porque era un partido donde si tus llegas con ese ahogo, incluso si ganábamos, dependíamos de lo que iban a hacer Motagua y Génesis. Nosotros perdemos la clasificación en Juticalpa cuando perdimos ante Génesis, nos recompusimos ganando a Motagua en Tegucigalpa y volvimos a perder en casa. La tarea no se hizo en casa y veníamos con los mejores números del torneo y perdimos los dos partidos; eso te condena en la lucha por una clasificación a la final”.

El error que cometieron y pagaron caro: “Nosotros no pudimos hacer la tarea de ganar y cuando ya dependes de otro resultado peor, la perdemos al caer de local. Nosotros evaluaremos como cuerpo técnico y la directiva lo hará con nosotros. Yo siento que hicimos un buen trabajo, se compitió, intentamos llegar a la final, pero allí están los números, clasificamos tres fechas antes y sumamos los minutos sub-20 tres partidos antes; hay cosas negativas, pero no se pudo”.

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Confirma su continuidad, pero la directiva decidirá: “Ahora es muy complejo, vamos a presentar el informe, seguro me voy a sentar con la junta directiva y no se pueden tomar decisiones en calientes, vamos a evaluar uno por uno. Hay jugadores que se les terminó el contrato otros que lo tienen vigente; nosotros también tenemos contrato vigente hasta diciembre y esto es simplemente el pan de cada día. Ahora ver el ente que nos califica a nosotros y al final es así, solo esperemos que en esa semana que viene reunirnos y con ese informe tomar decisiones”.

Le deja patrimonio con jóvenes que debutó: “Siempre se lo dije a don Samuel García, a la junta directiva, a las hijas y les dije que el futuro del fútbol hondureño está en los jóvenes, ustedes me conocen a mí que siempre he puesto a debutar a muchos jugadores jóvenes, siempre apuesto por ellos y hoy con nosotros en Potros no fue la excepción le apostamos a los jóvenes. Esperemos que con los partidos que demanda la Liga Nacional vayan creciendo y con pocos años miremos a estos jóvenes triunfando a nivel nacional”.