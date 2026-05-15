Podría quedarse sin Premier League: piden expulsar a club y lanzan dura acusación

El Middlesbrough rompe el silencio y lanza dura acusación contra el Southampton
El escándalo que rodea al ascenso a la Premier League ha tomado un giro inesperado. El Middlesbrough presentó de manera oficial una solicitud para que el Southampton sea expulsado del ‘playoff’ de ascenso, luego de las acusaciones de espionaje que han sacudido al futbol inglés en las últimas horas.
El conflicto surgió tras la semifinal entre ambos clubes, serie que terminó con la clasificación de los ‘Saints’ a la gran final de Wembley.
Sin embargo, la polémica apareció cuando miembros del Middlesbrough detectaron a un asistente técnico vinculado al Southampton presuntamente intentando grabar una sesión privada de entrenamiento del equipo dirigido por Michael Carrick.
De acuerdo con las normas de la English Football League (EFL), cualquier tipo de observación o grabación no autorizada de entrenamientos representa una violación directa a los principios de competencia justa, especialmente en instancias decisivas como unas semifinales de ‘playoff’.
El caso ya está siendo investigado por una comisión independiente que deberá emitir una resolución antes del próximo 19 de mayo.
La tensión aumentó este viernes cuando el Middlesbrough publicó un contundente comunicado en el que cuestionó la transparencia del proceso y aseguró que no puede permanecer al margen ante una situación que, según consideran, compromete seriamente la integridad deportiva del campeonato.
“El hecho de observar y grabar entrenamientos antes de un partido de semejante importancia ataca directamente los principios de la competencia justa”, expresó el club inglés en su comunicado oficial.
Además, el ‘Boro’ fue mucho más allá y pidió una sanción ejemplar contra el Southampton. Para la institución, la única medida coherente sería impedirle disputar la final por el ascenso a la Premier League.
“En estas circunstancias, la única sanción apropiada es una sanción deportiva que excluya al Southampton de la final del ‘playoff’”, añadió el comunicado.
La situación ha generado un enorme debate en Inglaterra, ya que la final está programada para disputarse en Wembley ante el Hull City, en uno de los partidos más importantes y lucrativos del futbol mundial, debido al impacto económico que implica ascender a la Premier League.
En caso de que la comisión falle en contra del Southampton y decida expulsarlo de la competición, el escenario más probable sería el regreso del Middlesbrough al ‘playoff’, permitiéndole ocupar el lugar vacante en la final programada para el próximo 23 de mayo.
Mientras tanto, el Southampton mantiene silencio público sobre las acusaciones, aunque medios ingleses aseguran que el club prepara su defensa jurídica para evitar una sanción que podría convertirse en una de las más polémicas en la historia reciente del futbol inglés.
El caso recuerda otros episodios de espionaje en el futbol mundial, donde la obtención indebida de información táctica ha provocado fuertes sanciones y cuestionamientos éticos. Ahora, la EFL tendrá la última palabra en una decisión que podría cambiar por completo el destino del ascenso a la Premier League.