¡Fracaso millonario! Génesis y Olancho empatan y los potros quedan eliminados

Génesis y Olancho FC empataron 1-1 en el estadio Roberto Suazo Córdoba de La Paz en un duelo intenso y disputado de poder a poder, que dejó a los olanchanos con la angustia de la eliminación y a los celestes con la obligación de empatar o ganar el próximo lunes para clasificar a su primera final. El partido, cargado de ocasiones y ráfagas de control por parte de ambos equipos, tuvo momentos interesantes en cada tiempo que no terminaron de materializarse en las porterías. El primer aviso llegó temprano, en el minuto 4', cuando un centro preciso de Marlon “Machuca” Ramírez encontró a Juan Mosquera en plena área y, en un giro desafortunado, el balón se estrelló en la red propia: 1-0 para OlanchoFC. Ese gol obligó a Génesis a recomponer su esquema, mientras que los dirigidos por Jhon Jairo López parecían tomar confianza para intentar controlar el ritmo.

A partir del gol, los locales fueeron dueños de la iniciativa y buscó la reacción con insistencia. Al minuto 11' Ángel Tejeda trató de dominar un balón en el área, pero no pudo ajustar la recepción; la acción simbolizó la búsqueda constante del equipo por encontrar profundidad y peligro en las zonas definitivas. La más clara de la primera parte terminó con justicia: al 22' Denilson Núñez lanzó un bombazo de larga distancia que obligó a Harold Fonseca a lucirse con una atajada de reflejos que envió el balón al córner, un salvavidas momentáneo para Olancho FC. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Apenas un minuto después, al 23', los cachorros encontraron la recompensa: un centro medido de Daniel Meléndez provocó un remate impreciso de Ángel Tejeda hasta que Núñez, de manera oportunista, definió solo sobre la línea para firmar el empate y devolver la paridad al electrónico. Con el 1-1, el duelo entró en un tramo de ida y vuelta donde la intensidad premió los espacios y las transiciones veloces, sobre todo las que hacía Jeffry Miranda y luego Bryan Félix. Los potros buscaron el segundo con énfasis; al minuto 35' un potente disparo se estrelló en el travesaño en la ocasión más clara tras el empate, una advertencia de que el partido aún estaba lejos de resolverse y que cualquier detalle podía inclinar el marcador.

En la segunda mitad, Génesis siguió intentándolo y creó oportunidades notables. Al minuto 76' Roger Sander protagonizó un bombazo que recorrió todo el área sin encontrar un rematador que definiera. El intercambio de llegadas mantuvo a ambos arqueros vigilantes. La mejor ocasión del encuentro apareció al 85', en una jugada endemoniada de Bryan Félix: el extremo rompió marcas con velocidad, se internó en el área y definió con zurda, pero su tiro se estrelló en el travesaño, negándole a Génesis el gol que pudo ser la sentencia. El empate deja a Olancho FC eliminado, un fracaso millonario para la dirigencia y para el dueño Samuel García, mientras el equipo bajo la dirección técnica del colombiano Jhon Jairo López que seguirá sin lograr la ansiada final. Para Génesis queda un cartucho más: visita a Motagua el próximo lunes y con un triunfo o incluso un empate aseguraría su pase a la final.

FICHA TÉCNICA