Explosivas declaraciones del presidente de Marathón: “Pablo estará en el estadio”

Daniel Otero comentó que hoy más que nunca se siente feliz porque todo San Pedro Sula estará apoyando a Marathón frente al Olimpia, incluyendo a los aficionados de Real España, pues si los leones ganan, la capital industrial se queda sin finalista. Otero también lanzó fuertes declaraciones a la Comisión de Disciplina y de Apelaciones, pues dice que ellos enviaron en tiempo y forma la apelación sobre el castigo de Lavallén, pero ni se reunieron ni dieron respuesta. Es más, los retó y confirmó que Lavallén estará hoy en el estadio. “Pablo Lavallén estará en el estadio hoy. Fue sancionado injustamente, totalmente porque se pusieron, quiero contexto; repito, andan buscando palabras mías para sancionarme y voy a ser bien cuidadoso. Para mí la Comisión de Disciplina se puso a interpretar lo que Pablo dijo, ya allí caen en campos subjetivos, la ley es objetiva, se aplica, no está para interpretarlo”, dijo Otero a AS Sport. Y remató con fuerza estas palabras: “Lo que dijo Pablo Lavallén, se estaba refiriendo... si dijo un circo, significa que nosotros (dirigentes) somos payasos, no dijo que eran payasos, ellos se autodenominaron payasos, entonces creo que prejuzgaron y no respetaron el derecho universal a ser escuchado, a tener una audiencia de descargo y en eso basamos nuestra apelación que cómodamente no se han reunido para resolverla”, denunció.

¿Estará Pablo Lavallén hoy en el banquillo dirigiendo? Se le consultó y respondió: “Se metió la apelación el martes y vos decime que si no es una cosa para que se reúnan el martes o miércoles, jueves... se van a tomar los cinco días que la ley les da, están en su derecho pero Marathón apeló”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El dirigente fue más allá y destacó que hay una cacería de brujas contra el Monstruo, por eso la sanción a Lavallén tras sus declaraciones en contra de la Liga Nacional y la televisora que transmite los partidos que es al mismo tiempo la dueña del Olimpia.

“Pablo Lavallén estará hoy. El aficionado que llegue al estadio hoy verá a Pablo. ¿Si hay repercusión? Veremos dijo el ciego”, cerró de forma sarcástica el dirigente del Marathón.

SE MOFA DEL REAL ESPAÑA

El dirigente también se lanzó tremendas carcajadas al declarar que hoy en San Pedro Sula, todos estarán zocando para que Marathón gane, pues solo así Real España tendrá posibilidades de seguir vivo y se mofó de los vecinos. “No creo, estoy seguro. Ganando, futbolísticamente llegamos motivados a triunfar para no depender de otros como otros equipos. Marathón haciendo lo suyo está en la final y haciendo lo suyo la ganamos”, dijo sobre el cierre del torneo. Llamó a los fanáticos a no dejarlos solos y llenar el Morazán. “Por favor, no se queden en casa, se los pido encarecidamente, no se queden en casa. La presencia de todos los maratones unidos nos hace más fuertes y vayamos, celebremos juntos, la policía y las autoridades que todo marchará bien. No tengo dudas. Hoy más que nunca “.