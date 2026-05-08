Marathón hace caso omiso al castigo de Lavallén y advierte: "Nuestro DT si estará en el Morazán"

En relación con la resolución espuria de la Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional, informamos lo siguiente:1. Pablo Lavallén no se dirigió a miembros de la Federación de Fútbol de Honduras, de la Liga Nacional, del cuerpo arbitral, de la Comisión Nacional de Disciplina ni de ningún otro ente deportivo del país.2. Pablo Lavallén únicamente se dirigió a un tercero que NO forma parte de la estructura oficial del fútbol hondureño. Por lo tanto, al no ofender ni denigrar a nadie, no transgredió la ley.3. La Comisión Nacional de Disciplina está para aplicar la ley, no para mal interpretarla ni para emitir opiniones subjetivas y personales. En consecuencia, se extralimitó en sus funciones. No pueden actuar como un organo de condena anticipada, ni con prejuicios ni criterios previamente formados.4. Nuestro director técnico, Pablo Lavallén, sí estará presente en nuestro próximo partido contra Olimpia, el día 15 de mayo, en el Estadio Francisco Morazán.