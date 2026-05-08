Marathón hace caso omiso al castigo de Lavallén y advierte: "Nuestro DT si estará en el Morazán"

¡Marathón explota! Hace unas horas se conoció el duro castigo que recibió el entrenador verdolaga, Pablo Lavallén, tras las fuertes declaraciones en conferencia de prensa cuando terminó el partido entre Olimpia y Marathón. "No podés ser juez y parte, o sos juez o sos parte”, afirmó con énfasis. Incluso cuestionó la estructura de la televisora: “Si sos el que provee las imágenes, no podés ser dueño de un equipo... eso es parte del circo”, fueron las palabras explosivas de Lavallén tras la derrota de su equipo.

Estas palabras no le gustaron a la Comisión de Disciplina y decidió darle una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa de 20 mil lempiras, al considerar que sus expresiones fueron injuriosas y atentaron contra la imagen y autoridad del fútbol profesional hondureño. Ante esto, el Marathón ha tomado la decisión de hacer un comunicado y dijo que "únicamente se dirigió a un tercero que NO forma parte de la estructura oficial del fútbol hondureño". Y por último destacó que "Pablo Lavallén, sí estará presente en nuestro próximo partido contra Olimpia, el día 15 de mayo, en el Estadio Francisco Morazán" No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

COMUNICADO DEL MARATHÓN

En relación con la resolución espuria de la Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional, informamos lo siguiente: 1. Pablo Lavallén no se dirigió a miembros de la Federación de Fútbol de Honduras, de la Liga Nacional, del cuerpo arbitral, de la Comisión Nacional de Disciplina ni de ningún otro ente deportivo del país. 2. Pablo Lavallén únicamente se dirigió a un tercero que NO forma parte de la estructura oficial del fútbol hondureño. Por lo tanto, al no ofender ni denigrar a nadie, no transgredió la ley. 3. La Comisión Nacional de Disciplina está para aplicar la ley, no para mal interpretarla ni para emitir opiniones subjetivas y personales. En consecuencia, se extralimitó en sus funciones. No pueden actuar como un organo de condena anticipada, ni con prejuicios ni criterios previamente formados. 4. Nuestro director técnico, Pablo Lavallén, sí estará presente en nuestro próximo partido contra Olimpia, el día 15 de mayo, en el Estadio Francisco Morazán.