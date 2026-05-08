¿Recibió ayudas con Olimpia? Eddie Hernández lo revela: "Cuando nos benefician nadie dice nada"

Eddie Hernández compareció ante los medios en la previa del decisivo duelo entre Real España y Olimpia por la fecha 3 de las triangulares del Clausura 2025-26.El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores" target="_blank">máximo goleador del torneo (12 goles) </a></b>habló sobre las sensibles bajas por expulsiones de Nixon Cruz y Afronit Tatum, la presión que enfrenta el equipo aurinegro en la triangular y las polémicas declaraciones que dio Pablo Lavallén sobre el arbitraje en la Liga Nacional.