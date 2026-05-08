¿Recibió ayudas con Olimpia? Eddie Hernández lo revela: "Cuando nos benefician nadie dice nada"

Eddie Hernández compareció ante los medios en la previa del decisivo duelo entre Real España y Olimpia por la fecha 3 de las triangulares del Clausura 2025-26. El máximo goleador del torneo (12 goles) habló sobre las sensibles bajas por expulsiones de Nixon Cruz y Afronit Tatum, la presión que enfrenta el equipo aurinegro en la triangular y las polémicas declaraciones que dio Pablo Lavallén sobre el arbitraje en la Liga Nacional.

El experimentado atacante aseguró que, pese a las ausencias de Nixon y Tatum, el grupo está preparado para responder en un partido donde no tienen margen de error.

Además, defendió la competitividad del fútbol hondureño y rechazó las versiones que apuntan a supuestas ayudas arbitrales a Olimpia, club donde militó durante varios años.

CONFERENCIA DE PRENSA DE EDDIE HERNÁNDEZ

¿Qué tanto pueden pesar las ausencias de Nixon y Tatún para el partido? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Obviamente son jugadores que aportan muchísimo, tanto Nixon como Tatún, pero durante todo el torneo Real España ha jugado con ausencias. Creo que todos nos hemos perdido uno o dos partidos y el equipo no ha sufrido grandes problemas. Sin duda van a hacer falta, pero no creo que sea un factor para que Real España no pueda obtener un triunfo”. Cuando el equipo se queda con un jugador menos, así como contra Marathón, parece reaccionar mejor. ¿Qué han hablado sobre eso? “Cuando pasan ese tipo de percances dentro del campo, automáticamente uno sabe que tiene que correr el doble. Y si son dos expulsados, el esfuerzo es triple. Contra Marathón el equipo defensivamente se vio bien y tuvimos opciones para empatar. Después de ese partido hablamos mucho en el camerino sobre evitar esas situaciones porque ya estamos en una instancia donde no podemos seguir regalando jugadores”.

¿Qué opinas de las declaraciones que aseguran que la Liga Nacional favorece a Olimpia? “No veo que esta sea una liga de circo, un chiste o de payasos. Estamos en una liga profesional que trata de mejorar y hasta se trajo el FVS para eso. Lo que pasa es que cuando no nos sentimos favorecidos hablamos, pero cuando nos benefician casi nadie sale a decirlo delante de las cámaras solo cuando nos perjudican. Yo estuve en Olimpia y estando afuera también pensaba estando fuera que a Olimpia se le ayudaba, pero estando dentro me di cuenta que no era así, nunca me sentí favorecido y si fue así no me di cuenta. Los títulos que gané ahí fueron limpios, pero si me di la tarea de que en ningún momento nos favorecían”.