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¿Recibió ayudas con Olimpia? Eddie Hernández lo revela: "Cuando nos benefician nadie dice nada"

El máximo goleador del torneo respondió sobre las dudas del FVS: "No veo que esta sea una liga de circo, un chiste o de payasos".

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2026-05-08

Eddie Hernández compareció ante los medios en la previa del decisivo duelo entre Real España y Olimpia por la fecha 3 de las triangulares del Clausura 2025-26.

El máximo goleador del torneo (12 goles) habló sobre las sensibles bajas por expulsiones de Nixon Cruz y Afronit Tatum, la presión que enfrenta el equipo aurinegro en la triangular y las polémicas declaraciones que dio Pablo Lavallén sobre el arbitraje en la Liga Nacional.

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El experimentado atacante aseguró que, pese a las ausencias de Nixon y Tatum, el grupo está preparado para responder en un partido donde no tienen margen de error.

Además, defendió la competitividad del fútbol hondureño y rechazó las versiones que apuntan a supuestas ayudas arbitrales a Olimpia, club donde militó durante varios años.

CONFERENCIA DE PRENSA DE EDDIE HERNÁNDEZ

¿Qué tanto pueden pesar las ausencias de Nixon y Tatún para el partido?

“Obviamente son jugadores que aportan muchísimo, tanto Nixon como Tatún, pero durante todo el torneo Real España ha jugado con ausencias. Creo que todos nos hemos perdido uno o dos partidos y el equipo no ha sufrido grandes problemas. Sin duda van a hacer falta, pero no creo que sea un factor para que Real España no pueda obtener un triunfo”.

Cuando el equipo se queda con un jugador menos, así como contra Marathón, parece reaccionar mejor. ¿Qué han hablado sobre eso?

“Cuando pasan ese tipo de percances dentro del campo, automáticamente uno sabe que tiene que correr el doble. Y si son dos expulsados, el esfuerzo es triple. Contra Marathón el equipo defensivamente se vio bien y tuvimos opciones para empatar. Después de ese partido hablamos mucho en el camerino sobre evitar esas situaciones porque ya estamos en una instancia donde no podemos seguir regalando jugadores”.

Nixon Cruz y Tatum estuvieron presentes en el entrenamiento del Real España. Foto: Mauricio Ayala.

Nixon Cruz y Tatum estuvieron presentes en el entrenamiento del Real España. Foto: Mauricio Ayala.

¿Qué opinas de las declaraciones que aseguran que la Liga Nacional favorece a Olimpia?

“No veo que esta sea una liga de circo, un chiste o de payasos. Estamos en una liga profesional que trata de mejorar y hasta se trajo el FVS para eso. Lo que pasa es que cuando no nos sentimos favorecidos hablamos, pero cuando nos benefician casi nadie sale a decirlo delante de las cámaras solo cuando nos perjudican. Yo estuve en Olimpia y estando afuera también pensaba estando fuera que a Olimpia se le ayudaba, pero estando dentro me di cuenta que no era así, nunca me sentí favorecido y si fue así no me di cuenta. Los títulos que gané ahí fueron limpios, pero si me di la tarea de que en ningún momento nos favorecían”.

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¿Por qué Olimpia suele crecerse en estas instancias finales?

“Olimpia está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Sus jugadores, aunque sean jóvenes, ya tienen experiencia en estas instancias y eso hace que no les pese la presión. Por algo tienen tanta diferencia de títulos a nivel nacional”.

¿Qué necesita hacer Real España para competirle a Olimpia en esta triangular?

“Con el profesor Jeaustin el equipo se ha vuelto más maduro. Tenemos muchos jóvenes y también jugadores de experiencia que hemos llegado para aportar. Ahora ya no tenemos margen de error y esperamos hacer las cosas bien desde mañana”.

¿Existe conciencia dentro del grupo de que otra derrota podría dejarlos prácticamente eliminados?

“Sí, claro que somos conscientes. Si mañana tenemos un resultado negativo, será muy complicado levantarse. Necesitamos ganar para seguir vivos en la triangular. Si logramos el triunfo, la serie se empareja nuevamente”.

¿Cómo transmitir experiencia a los jugadores jóvenes en este tipo de partidos?

Primero con diálogo y después con el ejemplo dentro de la cancha. No puedo pedirles que corran y luchen si yo no lo hago. Hay que transmitirles confianza porque están en Real España por mérito propio. Estos son partidos que todos quieren jugar y ojalá podamos romper esa mala racha de quedarnos cortos en estas instancias y llegar a la final”.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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