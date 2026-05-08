Adiós al Clausura: Comisión pasa factura a Pablo Lavallén tras polémicas frases

La respuesta de la Comisión fue contundente. Lavallén recibió una sanción de <b>cuatro partidos de suspensión </b>y una multa de 20 mil lempiras, al considerar que sus expresiones fueron injuriosas y atentaron contra la imagen y autoridad del fútbol profesional hondureño.En la resolución, el organismo también tomó en cuenta los <b>antecedentes recientes </b>del entrenador de Marathón. La Comisión recordó los incidentes protagonizados por el argentino en la Jornada 4 ante Real España, cuando encaró a árbitros y comisarios, además de ingresar al terreno de juego con un celular para reclamar decisiones arbitrales. A eso se suma la expulsión sufrida en la Jornada 18 frente a Olancho FC, donde confrontó a un adversario y ya había sido castigado con dos partidos.