Adiós al Clausura: Comisión pasa factura a Pablo Lavallén tras polémicas frases

La tensión que dejó la derrota de Marathón ante Olimpia no terminó con el pitazo final en Tegucigalpa. Las explosivas declaraciones del técnico argentino Pablo Lavallén en conferencia de prensa encendieron todavía más el ambiente en el fútbol hondureño y provocaron una inmediata reacción de la Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Hondubet. El estratega verdolaga, visiblemente molesto tras el encuentro, lanzó frases que rápidamente se viralizaron en medios y redes sociales. “Estamos en el circo, hay que seguir bailando” y “Me toca ser payaso, cuando me toque ser domador de leones, seré domador de leones”, fueron parte de las palabras que terminaron siendo analizadas de oficio por el ente disciplinario.

La respuesta de la Comisión fue contundente. Lavallén recibió una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa de 20 mil lempiras, al considerar que sus expresiones fueron injuriosas y atentaron contra la imagen y autoridad del fútbol profesional hondureño. En la resolución, el organismo también tomó en cuenta los antecedentes recientes del entrenador de Marathón. La Comisión recordó los incidentes protagonizados por el argentino en la Jornada 4 ante Real España, cuando encaró a árbitros y comisarios, además de ingresar al terreno de juego con un celular para reclamar decisiones arbitrales. A eso se suma la expulsión sufrida en la Jornada 18 frente a Olancho FC, donde confrontó a un adversario y ya había sido castigado con dos partidos.