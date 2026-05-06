Lavallén, sin pelos en la lengua: atiza contra TVC por las repeticiones del FVS: "Estamos en un circo; no podés ser juez y parte"

Finalmente, <b>Lavallén </b>asumió la responsabilidad deportiva de la derrota de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-derrota-marathon-triangulares-video-goles-mejores-jugadas-MO30499234" target="_blank">Marathón</a></b>, sin esquivar el resultado: “Yo soy el responsable, soy el que pone a los jugadores”. Sin embargo, recordó las ocasiones falladas y defendió el plan de juego, aunque reconoció el golpe del penal. Aun así, cerró con su postura más contundente haciendo hincapié en lo que mencionó durante la conferencia: “Soy parte del circo también”.