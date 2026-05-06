Liga Hondubet

¡Lo vio en el FVS dos veces! Árbitro Armando Castro terminó sancionando el penal: Edwin Rodríguez lo transformó en gol

Edwin Rodríguez no falló en el lanzamiento penal y Olimpia abrió el marcador.

2026-05-06

El clásico nacional entre Olimpia y Marathón por la jornada 2 del grupo A de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet se desarrolló en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa este miércoles 6 de mayo.

Las acciones estaban parejas, pero todo cambió al minuto 51 cuando fue sancionado un penal a favor del Olimpia. Pero en primera instancia no se pitó nada.

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Todo comenzó en una jugada donde Clinton Bennett le ganó la posesión del esférico a Brian Farioli, el jugador de Marathón pidió falta. Continuando, Edwin Rodríguez habilitó a Michaell Chirinos y lo derribó Javier Rivera.

El árbitro Armando Castro dejó pasar la jugada y en la solicitud del FVS por parte del León el encargado de impartir justicia recurrió a la tecnología, cambió su opinión y sancionó el penal.

En el Monstruo Verde no se cansaron de decir que era una falta de Bennett sobre Farioli, llegó el turno del entrenador Pablo Lavallén solicitando nuevamente la revisión de la acción.

Armando Castro aceptó la solicitud y mantuvo la postura, no hubo falta previa y sí por parte del panameño contra Chirinos. El penal se mantuvo y llegó a ejecutarlo de buena forma Edwin Rodríguez para el 1-0 en ese momento.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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