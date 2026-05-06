¡Lo vio en el FVS dos veces! Árbitro Armando Castro terminó sancionando el penal: Edwin Rodríguez lo transformó en gol

Todo comenzó en una jugada donde<b> Clinton Bennett le ganó la posesión del esférico a Brian Farioli,</b> el jugador de Marathón pidió falta. Continuando, Edwin Rodríguez habilitó a Michaell Chirinos y lo derribó Javier Rivera.El árbitro <b>Armando Castro dejó pasar la jugada</b> y en la solicitud del FVS por parte del León el encargado de impartir justicia recurrió a la tecnología, cambió su opinión y sancionó el penal.En el Monstruo Verde no se cansaron de decir que era una falta de Bennett sobre Farioli, llegó el turno del entrenador<b> Pablo Lavallén solicitando nuevamente </b>la revisión de la acción.Armando Castro aceptó la solicitud y mantuvo la postura, no hubo falta previa y sí por parte del panameño contra Chirinos. El penal se mantuvo y llegó a ejecutarlo de buena forma<b> Edwin Rodríguez para el 1-0 en ese momento.</b>