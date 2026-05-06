EN VIVO: Se abre la pesa y Olimpia ya gana cómodamente al Marathón en las Triangulares de Liga Nacional

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Olimpia vs Marathón!



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EL JUEGO: 2-0



87' ¡CAMBIOS EN OLIMPIA!



Entraron: Yustin Arboleda, Jerry Bengtson y Raúl García

Salieron: Jorge Álvarez, José Pinto y Jorge Benguché



82' No se mueve más el marcador. Olimpia ha llegado un parde veces sin mucho peligro, lo ganan 2-0.



77' ¡CAMBIOS EN MARATHÓN!



Entraron: Samuel Elvir y Nicolás Messiniti

Salieron: Alexy Vega y Brian Farioli



75' ¡CAMBIO EN OLIMPIA!



Entró: Félix García

Salió: Michaell Chirinos



69' Jorge Benguché tuvo el tercero. Preciso centro de Pinto desde el flanco derecho y de 'palomita' el toro no pudo enderezar el esférico y se salvó Marathón.



64' ¡CAMBIOS EN MARATHÓN!



Entraron: Rubilio Castillo y Cristian Sacaza

Salieron: Carlos Pérez y José Aguilera



61' ¡GOOOOOLLL DELOLIMPIA! Michaell Chirinos anota tras eludir la marca de Jonathan Rougier definió sin portero. Pedían posición adelantada en el monstruo verde; 2-0 se pone todo.

58' ¡GOOOOOLLLL DEL OLIMPIA! Edwin Rodríguez, desde el manchón penal, anota el primero de la noche. Engañó por completo a Jonathan Rougier.



57' ¡PENAL RATIFICADO! Armando Castro hace una segunda revisión y sanciona el penal. Edwin Rodríguez lo hará.



56' Ahora Pablo Lavallén pide revisión de una jugada previa al penal, donde piden falta contra Isaac Castillo.



49' Entra el FVS en juego; Armando Castro sanciona penal contra Michaell Chirinos tras una falta de Javier Rivera.



47' Disparo muy tibio de José Mario Pinto que fue directo a las manos de Rougier.



Arranca la etapa de complemento: Albos y esmeraldas van por romper el cerrojo de ambas porterías.

¡Final del pimer tiempo! Olimpia y Marathón están empatando sin goles en la Jornada 2 de las Triangulares del campeonato.



45+6' ¡AMARILLA! Edrick Menjívar, portero del Olimpia, es amonestado por reclamos al árbitro.



45+4' ¡UUUFFFF! La más clara del partido; centro desde la vía de un tiro libre de Farioli y Henry Figueroa, de testa, estrella la pelota en el paral izquierdo del pórtico del Olimpia.



40' Olimpia y Marathón juegan al error de cada uno. Un partido bien frío en Tegucigalpa.



37' ¡AMARILLA! Brian Farioli, jugador del Olimpia, es amonestado por pelea con Edwin Rodríguez



37' ¡AMARILLA! Edwin Rodríguez, jugador del Marathón, es amonestado por pelea con Brian Farioli.



25' ¡AMARILLA! Alexy Vega, jugador del Marathón, es amonestado.

25' Olimpia es el que más ataca, mientras el verde con un parado bastante hermético. Los albos pisan terreno ajeno a cada rato.



20' Uuyyy... cerquita Marathón de abrir el marcados. Pifia de Emmanuel Hernández y le cayó el balón a Alexy Vega, le pegó de zurda raso, pero bien Menjívar en el fondo.



18' Ufff... centro de Pinto al segundo poste, pero Benguché no llegó a tiempo al balón.



16' Disparo de Michaell Chirinos que Rougier manda al tiro de esquina. Se animan los leones.



12' Avance por el costado del Olimpia, Mango Sánchez mandó el centro, pero el centro fue interceptado.

8' Ninguna acción de peligro en los primeros minutos del partido.



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Alineación del Marathón: Jonathan Rougier; Damin Ramírez, Henry Figueroa, Javier Rivera, Javier Arriaga, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Brian Farioli, Carlos Pérez, Alexy Vega.

Alineación del Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennet, Emmanuel Hernández, Carlos Sánchez; Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Pinto; Michaell Chirinos y Jorge Benguché.