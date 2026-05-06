EN VIVO: Se abre la pesa y Olimpia ya gana cómodamente al Marathón en las Triangulares de Liga Nacional

<b>¡Final del pimer tiempo!</b> Olimpia y Marathón están empatando sin goles en la Jornada 2 de las Triangulares del campeonato.<br /><br /><b>45+6' ¡AMARILLA! </b>Edrick Menjívar, portero del Olimpia, es amonestado por reclamos al árbitro.<br /><br /><b>45+4' ¡UUUFFFF!</b> La más clara del partido; centro desde la vía de un tiro libre de Farioli y Henry Figueroa, de testa, estrella la pelota en el paral izquierdo del pórtico del Olimpia.<br /><br /><b>40' </b>Olimpia y Marathón juegan al error de cada uno. Un partido bien frío en Tegucigalpa.<br /><br /><b>37' ¡AMARILLA! </b>Brian Farioli, jugador del Olimpia, es amonestado por pelea con Edwin Rodríguez<br /><br /><b>37' ¡AMARILLA!</b> Edwin Rodríguez, jugador del Marathón, es amonestado por pelea con Brian Farioli.<br /><br /><b>25' ¡AMARILLA! </b>Alexy Vega, jugador del Marathón, es amonestado.