Droopy Gómez no se esconde y demuestra liderazgo: "Motagua es favorito y nos tenemos que hacer cargo"

También afirmó que no hay grupos fáciles en esta etapa del campeonato, “Fácil no hay nada en el fútbol, la verdad que el que diga que va a ganar un partido es imposible, juegue en el equipo que juegue. Esto es fútbol, por eso es tan lindo, por eso es tan apasionante.”

El ´10´ de Motagua habló sobre el arranque que tuvo el ciclón en las triangulares, en el que empataron el duelo ante Genesis PN 1-1 , donde el argentino anotó el gol del empate para su equipo. “Sabemos de la exigencia que tenemos, somos favoritos para la triangular, nos tenemos que hacer cargo”, aseguró.

Rodrigo Gómez fue uno de los jugadores elegidos para el once ideal de la Liga Nacional en los Premios Diez, patrocinados por Banco LAFISE, el “Droopy” fue uno de los volantes que más se destacó en 2025 y los aficionados se lo reconocieron en la votación.

¿Motiva ser uno de los elegidos al once ideal de los Premios Diez?



Sí, obviamente. Creo que en todo rubro al que se lo premia cuando hace las cosas bien o cuando le va bien al equipo, creo que siempre son bienvenidos. Vivimos en una profesión donde hay más críticas que halagos, pero siempre cuando se dan estas cosas de los premios hay que disfrutarlas.

Ya prácticamente te has hecho un hombre de la casa en Motagua, ¿Qué te has encontrado en Honduras y en Motagua?



Ya vamos para tres años y muy contento. Siempre lo dije, yo elijo estar en Motagua, Motagua elige que yo siga, estamos con esa sinergia entre los dos. Sabemos que por más cómodo que uno se sienta, la exigencia de las instituciones son ganar títulos. Ya me ha tocado ganar el primer año que llegué, ahora vamos a buscar nuevamente ser campeones para hacer la institución más grande, pero uno se siente cómodo, se siente feliz en Motagua y en Honduras. Siempre y cuando eso hay que respaldarlo, sábado a sábado, domingo a domingo dentro de la cancha y mientras eso se mantenga buscaremos seguir.

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¿Cómo valoras el torneo que ha tenido Motagua? Hubo un tope, pero en el tramo final se fue cayendo.



Eso es normal en el fútbol hondureño, desde que llegué, ha sido más parejo, la liga va creciendo, la verdad que va en ascendencia, hoy tenemos ya el VAR instalado, creo que todo va creciendo.Y después en relación a nosotros, normal, todos los equipos sufren momentos de que por ahí tienen un bache, así que nada, nos metimos en un nuevo objetivo que queríamos, que era ser cabeza de las triangulares, ahora buscar esa clasificación a la final que es nuestro próximo objetivo para buscar ser campeones.

Contra Génesis no se pudo ganar, se sacó un empate, y el favorito del torneo a ganarlo es Motagua, ¿sigue siéndolo a pesar de todo?



Primero que nada tenemos que asumir el riesgo, siempre que arranca un torneo siempre los favoritos son los mismos y Motagua está dentro de esos dos o tres o cuatro favoritos, pónganle los números que quiera, Motagua siempre va a estar ahí. Entonces sabemos de la exigencia que tenemos, somos favoritos para la triangular, nos tenemos que hacer cargo, lo sabemos internamente con el cuerpo técnico, con los jugadores de que somos favoritos de la triangular. El objetivo a corto plazo es pasar a la final y después ir por el otro objetivo mayor.

Muchos dicen que el grupo está fácil, pero Olancho y Génesis son equipos que te empujan, que te molestan, que te exigen.



Fácil no hay nada en el fútbol, la verdad que el que diga que va a ganar un partido es imposible, juegue en el equipo que juegue. Esto es fútbol, por eso es tan lindo, por eso es tan apasionante. Nosotros sabíamos desde entrada que no nos tocó el grupo de los clásicos, pero nos tocó unos rivales complicados. Ya lo vimos en una cancha pesada que ellos la conocían y bueno, Olancho también sabemos que es un equipo que exige, pero nosotros somos Motagua y tenemos que ir por esa triangular.

Olimpia es bicampeón, ¿ustedes son los que tienen que cortar esa racha?



Nosotros y todos los demás equipos que competimos con Olimpia y hoy estamos en las triangulares, Marathón, Real España, Génesis, Olancho, somos los llamados a robar ese bicampeonato de Olimpia, como se puede llegar a decir. Nosotros pensamos en nosotros, obviamente que queremos ser campeones para regalarle una estrella a la institución y regalárnosla a nosotros mismos que creo que la merecemos.

¿Hay sed de campeonato en este Motagua de Javier López, está para ser campeón?



Siempre que arranca el torneo digo lo mismo, Motagua está para ser campeón y tiene la obligación de ser campeón. Los chicos que han venido se han acoplado bien, de buena manera, los hemos recibido. Creo que por grandes momentos de este torneo hemos demostrado un fútbol bueno, un fútbol de lo que se quiere y nos acercamos a lo que busca el profe. Entonces tenemos que reafirmar eso, tenemos que buscar encontrar eso, prolongarlo más en los partidos, en los 90 minutos y obviamente que nosotros siempre que empezamos sabemos que Motagua siempre tiene que pelear por ser campeón.