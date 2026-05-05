Comisión de Disciplina le aplicaría severos castigos a Nixon Cruz y Anfronit Tatum; Marathón pendiente a posible sanción

Mientras que al equipo del <b>Club Deportivo Marathón </b>podría recibir una sanción ejemplar que lo podría sacar de San Pedro Sula, debido a los incidentes ocurridos al final del partido ante los aurinegros. La Comisión de Disciplina está estudiando esta determinación.Al Monstruo también le pondrían una sanción económica, pues la Comisión está tratando con cero tolerancia a las barras ya que se han convertido en un problema para los clubes. Ya lo vivieron <b>Olimpia </b>y <b>Motagua </b>luego de los actos violentos en el clásico de las vueltas regulares.