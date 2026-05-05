Comisión de Disciplina le aplicaría severos castigos a Nixon Cruz y Anfronit Tatum; Marathón pendiente a posible sanción

Después de las infantiles expulsiones en el clásico sampedrano frente al Real España, los jugadores, Nixon Cruz y Anfronit Tatum, recibieron un ejemplar castigo de parte de la Comisión de Disciplina de la Federación y le dicen adiós al torneo Clausura 2026. Diario DIEZ ha conocido en Primicia que el mediocampista que Nixon Cruz venía de cumplir un partido de sanción tras su expulsión frente al Olimpia donde le apelaron y le bajaron un partido, pero esta vez, como era reincidente, al futbolista lo castigaron con tres duelos, dos por la expulsión y le devolvieron el que le habían quitado.

El futbolista lamentó en redes sociales, pero al interno del Real España están muy molestos con sus actitudes ya que comprometieron el objetivo del equipo en el cierre del campeonato y el cuadro aurinegro ya no tiene más apelaciones. Mientras que al mediocampista, Anfronit Tatum, quien perdió la cabeza y le propinó un golpe al jugador Isaac Castillo, fue expulsado con roja directa, recibió tres castigos de sanción. Por ahora, el Real España que está en la cola de la tabla de posiciones, tendrá descanso en esta fecha 2 y volverá a tener actividad el viernes que se enfrenta al Olimpia y el entrenador, Jeaustin Campos, tendrá que buscar los reemplazos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Este partido ante los olimpistas en primera instancia se debería jugar en el estadio Morazán, pero debido a que la cancha se encuentra con algunos daños, podrían trastocar los planes ya que necesita algunos días más para su recuperación.