David Suazo recibe premio 'A la Trayectoria' de parte de DIEZ: "Espero que mi carrera pueda ayudar a muchos jóvenes"

Diario DIEZ premió la trayectoria de <b>David Suazo</b>, uno de los grandes legionarios que Honduras tuvo en el fútbol europeo y que es hasta la fecha, el único futbolista hondureño en ganar la<b> Champions League de la UEFA.</b><b>David Suazo </b>compitió con <b>Wilson Palacios </b>y<b> Emilio Izaguirre</b> por este galardón, pero la sala de redacción de DIEZ se decantó por otorgarle el premio a la 'Pantera', el <b>Óscar del Calcio</b> en 2006 que lo compartió con <b>Kaká</b>."Felicitar a agradecer a diario DIEZ por este evento tan bonito que premia a todas las figuras que han hecho bien las cosas en su carrera, como es mi persona. Un premio a la trayectoria en todo sentido, futbolístico, personal y humano. Espero que esta mi trayectoria pueda ayudar a muchos jóvenes que les gusta y quieren vivir del fútbol, decirles que nada es fácil, pero no es imposible y siempre tener los pies sobre la tierra y trabajar duro en cada momento de su vida", dijo Suazo.