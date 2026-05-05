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David Suazo recibe premio 'A la Trayectoria' de parte de DIEZ: "Espero que mi carrera pueda ayudar a muchos jóvenes"

David Suazo, exjugador del Inter de Milan de Italia, recibió el premio que DIEZ otorgó a la trayectoria.

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2026-05-05

Diario DIEZ premió la trayectoria de David Suazo, uno de los grandes legionarios que Honduras tuvo en el fútbol europeo y que es hasta la fecha, el único futbolista hondureño en ganar la Champions League de la UEFA.

David Suazo compitió con Wilson Palacios y Emilio Izaguirre por este galardón, pero la sala de redacción de DIEZ se decantó por otorgarle el premio a la 'Pantera', el Óscar del Calcio en 2006 que lo compartió con Kaká.

"Felicitar a agradecer a diario DIEZ por este evento tan bonito que premia a todas las figuras que han hecho bien las cosas en su carrera, como es mi persona. Un premio a la trayectoria en todo sentido, futbolístico, personal y humano. Espero que esta mi trayectoria pueda ayudar a muchos jóvenes que les gusta y quieren vivir del fútbol, decirles que nada es fácil, pero no es imposible y siempre tener los pies sobre la tierra y trabajar duro en cada momento de su vida", dijo Suazo.

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El exjugador hondureño fue parte de mundiales Sub 20, de Juegos Olímpicos y también jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección hondureña. En Italia marcó época con el Cagliari y fue campeón de Serie A, Supercopa y Copa con el Inter de Milan, sin dejar de mencionar la Champions League.

Todos esos logros lo hacen ser en 2025 el galardonado al Premio a la Trayectoria que DIEZ le ofrece a una figura del deporte hondureño cada año y en este 2025 la oportunidad fue para el mítico exdelantero del Catania, donde se retiró como profesional.

El premio lo recibió su hermano mayor, Nicolás Suazo, leyenda también del fútbol de Honduras. "En nombre de mi hermano David, darle las gracias a diario DIEZ. A los demas nominados, decirles que se sientan ganadores, porque con el simple hecho de ser nominados, son ganadores", dijo.

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