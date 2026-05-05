David Suazo recibe premio 'A la Trayectoria' de parte de DIEZ: "Espero que mi carrera pueda ayudar a muchos jóvenes"

Diario DIEZ premió la trayectoria de David Suazo, uno de los grandes legionarios que Honduras tuvo en el fútbol europeo y que es hasta la fecha, el único futbolista hondureño en ganar la Champions League de la UEFA.

David Suazo compitió con Wilson Palacios y Emilio Izaguirre por este galardón, pero la sala de redacción de DIEZ se decantó por otorgarle el premio a la 'Pantera', el Óscar del Calcio en 2006 que lo compartió con Kaká.

"Felicitar a agradecer a diario DIEZ por este evento tan bonito que premia a todas las figuras que han hecho bien las cosas en su carrera, como es mi persona. Un premio a la trayectoria en todo sentido, futbolístico, personal y humano. Espero que esta mi trayectoria pueda ayudar a muchos jóvenes que les gusta y quieren vivir del fútbol, decirles que nada es fácil, pero no es imposible y siempre tener los pies sobre la tierra y trabajar duro en cada momento de su vida", dijo Suazo.