Premios DIEZ: estos son todos los ganadores, los deportistas más destacados de Honduras y Centroamérica en la gala

En una espectacular gala realizada en el Clarion Hotel de la capital, se llevaron a cabo los Premios DIEZ en su décima edición, convirtiéndose en una fiesta donde se galardonó a los mejores deportistas del año. Los invitados a la gala fueron llegando uno a uno desde tempranas horas. La alfombra roja les daba la bienvenida a un evento que se vistió de caché por donde desfilaron los futbolistas, entrenadores, árbitros y deportistas que dieron lo mejor de sí en el 2025.

Este año los galardonaron asistieron a la fiesta para recoger su premio, algunos agradecieron desde fuera del país ya que no pudieron asistir por motivos de fuerza mayor como el caso del entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, quien se llevó el premio a lo mejor de Centroamérica. "Antes que nada quiero darle las gracias a Diario Deportivo DIEZ por ese reconocimiento a lo mejor de Centroamérica, me siento super orgulloso de recibir este premio sabiendo que son los lectores, periodistas y los entrenadores como yo que han votado. Ellos como yo saben el sacrificio que hay, esa responsabilidad y compromiso y dependencia de resultados", comenzó diciendo Christiansen. Mientras que el premio al mejor entrenador del año se lo llevó el uruguayo Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia que fue bicampeón en 2025, venciendo en las finales al Real España y Marathón. Con mucho orgullo agradeció por el galardón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También fue galardonado Saíd Martínez como el mejor árbitro hondureño, quien dijo presente en la gala y comentó: "Esto es el premio al trabajo y esfuerzo que hacemos cada día. Quiero compartirlo con mis compañeros de profesión, mi familia quienes han hecho posible todo".

En la gala también estuvieron presentes los representes de la Liga Nacional como el presidente, Jorge Herrera, así como el Secretario Roque Pascua, lo mismo que otros dirigentes de nuestro balompié que son parte fundamental en los Premios DIEZ. También dijeron presente los miembros de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Jorge Salomón como presidente, José Ernesto Mejía y otros directivos. Así mismo lo hicieron los entrenadores de las Selecciones Nacionales como el español, José Francisco Molina, su asistente y el director deportivo de la FFH, Francis Hernández.

Algunos galardonados, como Andy Nájar, quien fue premiado como el mejor legionario de Honduras, no pudo asistir, pero envió represente y envió un video desde Nashville, donde está peleando por llegar a la final de la Concacaf Champions Cup. "Agradecido con Diario DIEZ por este premio, me siento muy contento de ser elegido y gracias a los que votaron por mí", reconoció Andy Nájar, quien este martes se mide al Tigres de México en la vuelta de la semifinal del torneo más importante a nivel de clubes en la región. Finalmente se le hizo un homenaje a uno de los hombres que dio la vida por este deporte: Orinson Amaya, quien falleció en diciembre del año pasado y se le reconoció todo lo que aportó como presidente de Marathón y miembro de la Liga Nacional. Su familia recibió la placa y se mostró agradecida con Diario DIEZ por el homenaje. También David Suazo tuvo palabras de agradecimiento al ser escogido como el Premio a la Trayectoria. El Rey David fue el más grande legionario que ha parido Honduras, brillando en el fútbol de Italia y ahora participa como embajador de la FIFA por el mundo.

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DIEZ