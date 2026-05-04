Premios DIEZ: estos son todos los ganadores, los deportistas más destacados de Honduras y Centroamérica en la gala

Algunos galardonados, como <b>Andy Nájar</b>, quien fue premiado como el mejor legionario de Honduras, no pudo asistir, pero envió represente y envió un video desde <b>Nashville</b>, donde está peleando por llegar a la final de la <b>Concacaf Champions Cup</b>."Agradecido con Diario DIEZ por este premio, me siento muy contento de ser elegido y gracias a los que votaron por mí", reconoció <b>Andy Nájar</b>, quien este martes se mide al <b>Tigres </b>de México en la vuelta de la semifinal del torneo más importante a nivel de clubes en la región.Finalmente se le hizo un homenaje a uno de los hombres que dio la vida por este deporte: <b>Orinson Amaya</b>, quien falleció en diciembre del año pasado y se le reconoció todo lo que aportó como presidente de <b>Marathón </b>y miembro de la <b>Liga Nacional</b>. Su familia recibió la placa y se mostró agradecida con Diario DIEZ por el homenaje.También <b>David Suazo </b>tuvo palabras de agradecimiento al ser escogido como el Premio a la Trayectoria. El <b>Rey David </b>fue el más grande legionario que ha parido Honduras, brillando en el fútbol de Italia y ahora participa como embajador de la FIFA por el mundo.