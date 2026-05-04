Este lunes se desarrollará la décima edición de los Premios Diez cargados de sorpresas

Con una alfombra roja donde irán desfilando todas las personalidades y con una recepción espectacular, dará inicio la gala en el Hotel Clarion de Tegucigalpa. Allí, cada invitado será reconocido por enaltecer el fútbol y otras disciplinas, tanto en Liga Nacional, Selección Nacional, Liga de Ascenso y los otros deportes donde destacaron a lo largo del 2025.En esta edición número 10, se irán premiando uno a uno. Se vivirá una incógnita y poco a poco los ganadores recibirán con orgullo el galardón que, a lo largo de un año muy trabajado, tendrá la recompensa, que año con año Diario DIEZ reconoce esa laboriosa labor con la que se entregan en esta linda disciplina.Algunos de los premios serán: mejor jugador, mejor extranjero, mejor futbolista joven, mejor entrenador, mejor gol y se reconocerá a la trayectoria.