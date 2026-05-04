Este lunes se desarrollará la décima edición de los Premios Diez cargados de sorpresas

“Cuando mayor sea la lucha, mejor será la recompensa”, dice un refrán que valora el esfuerzo y la perseverancia. La noche de este lunes 4 de mayo, Diario Deportivo DIEZ se vestirá de gala para premiar a lo mejor del deporte hondureño en la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ. El destacado evento contará con la presencia de las personalidades de más alto nivel en el deporte, tanto a nivel dirigencial, protagonistas como periodistas deportivos que engalanarán la noche. Desde las 6:00 de la tarde se dará inicio para ir revelando los ganadores de cada una de las categorías.

Con una alfombra roja donde irán desfilando todas las personalidades y con una recepción espectacular, dará inicio la gala en el Hotel Clarion de Tegucigalpa. Allí, cada invitado será reconocido por enaltecer el fútbol y otras disciplinas, tanto en Liga Nacional, Selección Nacional, Liga de Ascenso y los otros deportes donde destacaron a lo largo del 2025. En esta edición número 10, se irán premiando uno a uno. Se vivirá una incógnita y poco a poco los ganadores recibirán con orgullo el galardón que, a lo largo de un año muy trabajado, tendrá la recompensa, que año con año Diario DIEZ reconoce esa laboriosa labor con la que se entregan en esta linda disciplina. Algunos de los premios serán: mejor jugador, mejor extranjero, mejor futbolista joven, mejor entrenador, mejor gol y se reconocerá a la trayectoria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE