Génesis PN deja en duda a un Motagua que no levanta cabeza en la primera jornada de las triangulares del Clausura 2026

<b>Génesis PN </b>y <b>Motagua </b>firmaron un empate con sabor distinto para ambos equipos en el arranque de las triangulares del <b>Clausura 2026 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras. Rodrigo 'Droopy' Gómez </b>y <b>Gabriel Araújo </b>fueron los grandes protagonistas del encuentro.Desde los primeros minutos, el Ciclón Azul mostró mayor iniciativa. A los 14’, <b>Jorge Serrano </b>envió un centro peligroso buscando a <b>Romario</b>, pero la defensa local reaccionó a tiempo. Poco después, al 17’, los azules estuvieron a nada de abrir el marcador, pero con la formula a la inversa: centro de Romario y volea de Serrano que pasó rozando el horizontal.