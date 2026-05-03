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Génesis PN deja en duda a un Motagua que no levanta cabeza en la primera jornada de las triangulares del Clausura 2026

Los 'caninos' frenan al Ciclón Azul de Javier López en el primer partido de las triangulares del Clausura 2026.

2026-05-03

Génesis PN y Motagua firmaron un empate con sabor distinto para ambos equipos en el arranque de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Rodrigo 'Droopy' Gómez y Gabriel Araújo fueron los grandes protagonistas del encuentro.

Desde los primeros minutos, el Ciclón Azul mostró mayor iniciativa. A los 14’, Jorge Serrano envió un centro peligroso buscando a Romario, pero la defensa local reaccionó a tiempo. Poco después, al 17’, los azules estuvieron a nada de abrir el marcador, pero con la formula a la inversa: centro de Romario y volea de Serrano que pasó rozando el horizontal.

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Génesis PN no se quedó atrás y respondió al 23’ con un disparo lejano de Ángel Tejeda que fue bloqueado por la zaga visitante. Un minuto más tarde, Juan Mosquera tuvo la más clara para los ‘caninos’, pero el portero Luis Ortiz salvó a Motagua con una gran intervención tras un tiro de esquina.

La polémica no tardó en aparecer. Al 29’, Rodrigo de Olivera cayó dentro del área en una jugada muy discutida. El árbitro Nelson Salgado revisó la acción en el VAR y terminó señalando penal. Un minuto después, Rodrigo Gómez no falló desde los once pasos y puso el 0-1 para el Ciclón Azul.

En el inicio del segundo tiempo, Génesis PN reclamó otra posible mano dentro del área, pero tras revisión arbitral no se sancionó penal. Sin embargo, la insistencia local tuvo premio al 55’, cuando Marcelo Santos cometió una mano clara dentro del área. Salgado confirmó su decisión tras revisar la jugada y, al 59’, Gabriel Araújo convirtió el penal para decretar el 1-1.

El partido se mantuvo abierto. Motagua estuvo cerca de recuperar la ventaja al 66’, pero Ronaldo Balanta se lució con una gran atajada en el mano a mano ante De Olivera. En los minutos finales, ambos equipos buscaron el triunfo, pero el marcador no se movió.

El empate deja mejores sensaciones en Génesis PN, que logró rescatar un punto ante uno de los favoritos y sueña con dar la sorpresa en la fase final del campeonato liguero en Honduras, pero aún le restan tres partidos para lograr la hazaña.

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Por otro lado, para Motagua el resultado sabe a muy poco, tras dejar escapar la ventaja y ceder terreno en una etapa donde cada punto es clave en la lucha por llegar a la gran final del Clausura 2026 y más para ellos que son uno de los candidatos al título por lo que demostraron en las vueltas regulares.

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Redacción web
Redacción Diez

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