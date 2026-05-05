Chirinos aconseja a Nixon Cruz, deja claro que Olimpia se agiganta y esto dijo del Morazán: "Había algunos parches"

<b>Olimpia </b>se prepara para su debut en las triangulares del <b>Clausura 2026</b>, en un grupo exigente donde también figuran <b>Marathón </b>y <b>Real España</b>. A pocas horas del compromiso ante los verdolagas, el plantel albo afinó su preparación en el CAR José Rafael Ferrari, con la mira puesta en arrancar con pie derecho esta fase decisiva del torneo.El volante <b>Michaell Chirinos </b>compareció ante los medios de comunicación y brindó sus sensaciones sobre el momento del equipo. El atacante destacó la experiencia del grupo en instancias finales, pero también hizo énfasis en la necesidad de corregir errores puntuales que han costado en partidos recientes.<b>Chirinos </b>también se refirió a la competitividad del grupo, descartando que exista un favorito claro y asegurando que los tres clubes tienen argumentos para pelear por el pase. En esa línea, valoró el triunfo reciente de <b>Marathón </b>ante La Máquina, subrayando que llega fortalecido anímicamente tras imponerse al líder de las vueltas.