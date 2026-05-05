Eduardo Espinel gana el Premio DIEZ al 'Mejor técnico del año 2025': "Lo dedico a toda la gente de Olimpia"

Eduardo Espinel, técnico uruguayo del Olimpia, ganó el Premio DIEZ al 'Mejor Técnico de la Liga Nacional de Honduras' del año 2025, que le fue entregado el día de la gala y que lo peleaba con Jeaustin Campos, Pablo Lavallén y Raúl Cáceres.

El timonel charrúa de los merengues se mostró muy conmovido por el detalle que el primer periódico de deportes de Honduras le otorgó a su enorme labor en el banquillo de los albos.

"Agradecer a diario DIEZ por la motivación que le da a todos los deportistas que todos los días se levantan día a día para ser mejor, atrás de un entrenador hay mucha gente y este premio se lo dedico a todo Olimpia; al cuerpo técnico, los médicos, utileros, todos los que trabajan en el CAR día a día desde las 6:00 de la mañana", dijo en su discurso.

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Espinel se llevó el premio sin objeción ya que arrasó en la Liga Nacional con los dos torneos que dirigió. Se coronó campeón del Clausura 2025 y del Apertura 2025, finales ganadas al Real España y Marathón.

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"Es un orgullo el estar acá y compartir con grandes entrenadores esta nominación, ya estar acá es un orgullo, los felicito a los organizadores de esta gala porque los deportistas tienen algo para motivarse día a día", finalizó diciendo el sudamericano.