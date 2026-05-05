Eduardo Espinel gana el Premio DIEZ al 'Mejor técnico del año 2025': "Lo dedico a toda la gente de Olimpia"

<b>Eduardo Espinel</b>, técnico uruguayo del <b>Olimpia</b>, ganó el Premio DIEZ al 'Mejor Técnico de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>' del año 2025, que le fue entregado el día de la gala y que lo peleaba con <b>Jeaustin Campos, Pablo Lavallén y Raúl Cáceres.</b>El timonel charrúa de los merengues se mostró muy conmovido por el detalle que el primer periódico de deportes de Honduras le otorgó a su enorme labor en el banquillo de los albos."Agradecer a diario DIEZ por la motivación que le da a todos los deportistas que todos los días se levantan día a día para ser mejor, atrás de un entrenador hay mucha gente y este premio se lo dedico a todo Olimpia; al cuerpo técnico, los médicos, utileros, todos los que trabajan en el CAR día a día desde las 6:00 de la mañana", dijo en su discurso.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/premios-diez-ganadores-deportistas-destacados-honduras-centroamerica-gala-tegucigalpa-FC30457130" target="_blank">VER MÁS: Premios DIEZ: estos son todos los ganadores, los deportistas más destacados de Honduras y Centroamérica en la gala</a></b>Espinel se llevó el premio sin objeción ya que arrasó en la<b> Liga Nacional </b>con los dos torneos que dirigió. Se coronó campeón del Clausura 2025 y del Apertura 2025, finales ganadas al <b>Real España</b> y <b>Marathón</b>."Es un orgullo el estar acá y compartir con grandes entrenadores esta nominación, ya estar acá es un orgullo, los felicito a los organizadores de esta gala porque los deportistas tienen algo para motivarse día a día", finalizó diciendo el sudamericano.