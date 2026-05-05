Thomas Christiansen reacciona tras ganar 'Lo Mejor de Centroamérica' en los Premios Diez: "Me siento orgulloso"

El nombre de Thomas Christiansen se escribe entre lo mejor que ha dado el deporte en Centroamérica a lo largo de los últimos años. Fue galardonado en los Premios DIEZ con el trofeo a "Lo Mejor de Centroamérica" y se mostró contento por ser escogido por el panel de expertos. El entrenador de la Selección de Panamá se destacó en 2025 por llevar a Panamá a la Copa del Mundo, además, un año antes, estuvo en la final de la Concacaf Nations League, demostrando que está haciendo que el fútbol canalero sea competitivo.

El hispano-danés, es el único entrenador que representará a Centroamérica en la Copa del Mundo; además, tiene soñando a los panameños con celebrar su primer triunfo en un Mundial, el segundo en la historia. "Antes que nada quiero darle las gracias a Diario Deportivo DIEZ por ese reconocimiento a lo mejor de Centroamérica, me siento super orgulloso de recibir este premio sabiendo que son los lectores, periodistas y los entrenadores como yo que han votado. Ellos como yo saben el sacrificio que hay, esa responsabilidad y compromiso y dependencia de resultados", comenzó diciendo Christiansen. Luego agregó: "Este reconocimiento no es individual aunque lo reciba yo, este premio lo quiero compartir con los jugadores, cuerpo técnico y con la Federación de Fútbol de Panamá que ha estado en todo momento, incluso a los aficionados que han sufrido estos seis años que tenemos aquí, que hemos tenido la recompensa de estar en el Mundial", reconoció el hispano-danés. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Finalmente, lamentó no poder estar presente en la gala, pero agradeció el hecho de poder ser galardonado. Habló sobre lo que espera de Panamá en la Copa Mundial. "Espero que Panamá pueda dejar a Centroamérica en lo más alto, donde se lo merece, les mando abrazos fuertes".