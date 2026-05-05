Thomas Christiansen reacciona tras ganar 'Lo Mejor de Centroamérica' en los Premios Diez: "Me siento orgulloso"

El nombre de <b>Thomas Christiansen </b>se escribe entre lo mejor que ha dado el deporte en Centroamérica a lo largo de los últimos años. Fue galardonado en los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/premios-diez-ganadores-deportistas-destacados-honduras-centroamerica-gala-tegucigalpa-FC30457130" target="_blank">Premios DIEZ</a> </b>con el trofeo a <i>"Lo Mejor de Centroamérica"</i> y se mostró contento por ser escogido por el panel de expertos.El entrenador de la <b>Selección de Panamá </b>se destacó en 2025 por llevar a <b>Panamá </b>a la <b>Copa del Mundo</b>, además, un año antes, estuvo en la final de la <b>Concacaf Nations League</b>, demostrando que está haciendo que el fútbol canalero sea competitivo.