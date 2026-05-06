Olimpia se baja a Marathón y Génesis PN está soñando despierto: así quedan las tablas de posiciones de las triangulares

¡Ya van tomando forma! Este miércoles se disputó la segunda jornada de las triangulares del Clausura 2026, donde Olimpia derribó a Marathón en cinco minutos para el olvido y Génesis PN sigue sorprendiendo a todos en esta fase. El telón de la jornada se abrió con el encuentro entre Olancho FC y los 'caninos' en el Estadio Juan Ramón Brevé, donde los Potros se pusieron en ventaja rápidamente, pero el equipo de Fernando Mira reaccionó a tiempo para darle vuelta al resultado y sacar un triunfo de oro.

Con la victoria, Génesis PN está soñando despierto al sumar cuatro puntos en dos jornadas, dejando a Motagua con 1 y a Olancho FC con las manos vacías luego de que disputaran una fecha cada equipo, aunque ahora presionados porque el líder les saca buena ventaja. En el otro escenario, Olimpia debutó con el pie derecho e hizo valer su localía ante Marathón. Los dirigidos por Eduardo Espinel derribaron al Monstruo Verde con dos goles en cinco minutos para el olvido que vivieron los sampedranos en la capital. Los actuales bicampeones del fútbol hondureño se adueñaron de la primera posición de la triangular A con tres puntos, los mismos que los verdolagas, pero con mejor diferencia de goles. El sotanero de esta zona es Real España con 0 unidades, aunque solo con un partido disputado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La próxima jornada se disputará el sábado 9 de mayo. Motagua recibirá a Olancho FC a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que Olimpia tendrá que visitar a Real España a las 8:15 de la noche en el Morazán de San Pedro Sula. Cabe recordar que La Máquina y el Ciclón Azul cuentan con un "punto invisible" por haber quedado en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura 2026. En caso de que empaten en unidades con alguno de sus rivales, ellos serían los clasificados por reglamento.