Olimpia se baja a Marathón y Génesis PN está soñando despierto: así quedan las tablas de posiciones de las triangulares

¡Ya van tomando forma! Este miércoles se disputó la segunda jornada de las triangulares del <b>Clausura 2026</b>, donde <b>Olimpia </b>derribó a <b>Marathón </b>en cinco minutos para el olvido y <b>Génesis PN </b>sigue sorprendiendo a todos en esta fase.El telón de la jornada se abrió con el encuentro entre <b>Olancho FC </b>y los 'caninos' en el Estadio Juan Ramón Brevé, donde los Potros se pusieron en ventaja rápidamente, pero el equipo de <b>Fernando Mira </b>reaccionó a tiempo para darle vuelta al resultado y sacar un triunfo de oro.