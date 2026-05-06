Liga Hondubet

Olimpia se baja a Marathón y Génesis PN está soñando despierto: así quedan las tablas de posiciones de las triangulares

Los Albos debutan con todo ante el Monstruo Verde y los 'Caninos' sorprenden a todos en la tabla de posiciones de las triangulares.

  • Olimpia se baja a Marathón y Génesis PN está soñando despierto: así quedan las tablas de posiciones de las triangulares

    Génesis PN y Olimpia son los actuales líderes de las triangulares luego de disputarse dos jornadas en las triangulares del Clausura 2026.
2026-05-06

¡Ya van tomando forma! Este miércoles se disputó la segunda jornada de las triangulares del Clausura 2026, donde Olimpia derribó a Marathón en cinco minutos para el olvido y Génesis PN sigue sorprendiendo a todos en esta fase.

El telón de la jornada se abrió con el encuentro entre Olancho FC y los 'caninos' en el Estadio Juan Ramón Brevé, donde los Potros se pusieron en ventaja rápidamente, pero el equipo de Fernando Mira reaccionó a tiempo para darle vuelta al resultado y sacar un triunfo de oro.

Génesis PN sorprende a todos y saca oro ante Olancho FC en la segunda jornada de las triangulares del Clausura 2026

Con la victoria, Génesis PN está soñando despierto al sumar cuatro puntos en dos jornadas, dejando a Motagua con 1 y a Olancho FC con las manos vacías luego de que disputaran una fecha cada equipo, aunque ahora presionados porque el líder les saca buena ventaja.

En el otro escenario, Olimpia debutó con el pie derecho e hizo valer su localía ante Marathón. Los dirigidos por Eduardo Espinel derribaron al Monstruo Verde con dos goles en cinco minutos para el olvido que vivieron los sampedranos en la capital.

Los actuales bicampeones del fútbol hondureño se adueñaron de la primera posición de la triangular A con tres puntos, los mismos que los verdolagas, pero con mejor diferencia de goles. El sotanero de esta zona es Real España con 0 unidades, aunque solo con un partido disputado.

Bellezas olimpistas: Aficionadas causan fascinación en el estadio Nacional Chelato Uclés en juego ante Marathón

La próxima jornada se disputará el sábado 9 de mayo. Motagua recibirá a Olancho FC a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que Olimpia tendrá que visitar a Real España a las 8:15 de la noche en el Morazán de San Pedro Sula.

Cabe recordar que La Máquina y el Ciclón Azul cuentan con un "punto invisible" por haber quedado en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura 2026. En caso de que empaten en unidades con alguno de sus rivales, ellos serían los clasificados por reglamento.

ASÍ MARCHAN LAS TRIANGULARES DEL CLAUSURA 2026

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Christian Vindel

Liga Nacional de Honduras
|
tabla de poisiciones
|
Olimpia
|
Marathón
|
Olancho FC
|
Génesis PN
|