Génesis PN sorprende a todos y saca oro ante Olancho FC en la segunda jornada de las triangulares del Clausura 2026

Cuando parecía que el empate sería definitivo antes del descanso, <b>Roger Sander </b>silenció por completo el Juan Ramón Brevé Vargas con un auténtico golazo al minuto 45. El futbolista de <b>Génesis PN </b>se animó desde el borde del área y sacó un potente remate imposible para <b>Gerson Argueta</b>, firmando así la remontada visitante y su primer gol del <b>Clausura 2026</b>.El golpe anímico terminó siendo devastador para <b>Olancho FC</b>. Apenas iniciando la segunda mitad, al 49’, <b>Daniel Meléndez </b>aprovechó una asistencia de <b>Juan Riascos </b>y aun cayéndose, logró conectar el balón para enviarlo al fondo de la red y colocar el inesperado 1-3.Con la ventaja, <b>Génesis PN </b>manejó el partido con inteligencia y frustró todos los intentos ofensivos de los Potros, que jamás encontraron reacción. Para colmo, al minuto 90 <b>Geisson Perea </b>vio la tarjeta roja por derribar a <b>Bryan Félix </b>cuando escapaba solo hacia el arco rival, dejando a los locales con diez hombres tras la confirmación arbitral pese a la revisión solicitada por <b>Jhon Jairo López</b>.