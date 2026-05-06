Génesis PN sorprende a todos y saca oro ante Olancho FC en la segunda jornada de las triangulares del Clausura 2026

Contra todo pronóstico, Génesis Policía Nacional firmó una de las grandes sorpresas de las triangulares del Clausura 2026 al remontarle 1-3 a Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas y dar un golpe de autoridad en la lucha por avanzar a la gran final de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto olanchano parecía tener el partido bajo control desde los primeros minutos. Apenas al 8’, Henry “Cachita” Gómez abrió el marcador tras una gran acción por la banda derecha de Carlos Argueta. El atacante recibió dentro del área, giró con calidad y definió con sutileza de pierna derecha para vencer a Ronaldo Balanta y encender la fiesta en casa.

Los Potros mantuvieron la intensidad y estuvieron cerca de ampliar la ventaja al minuto 20, pero Clayvin Zúniga desperdició un mano a mano clarísimo al enviar su remate desviado ante la salida de Balanta, una acción que terminaría pesando demasiado en el desarrollo del encuentro. Génesis PN reaccionó poco a poco y encontró el empate gracias a una jugada fortuita para los vsitantes. Al 29’, Denilson “Camavinga” Núñez controló dentro del área y Diego Rodríguez terminó tocando el balón con la mano, por lo que Said Martínez señaló penal sin dudar. Aunque Jhon Jairo López tuviera la intención de pedir que revisara la acción en el FVS, finalmente desistió luego de que su cuerpo técnico le confirmara que la infracción era sancionable. Dos minutos más tarde apareció la experiencia del brasileño Gabriel Araújo, quien ejecutó con enorme tranquilidad el lanzamiento penal para vencer a Gerson Argueta con un disparo ajustado al poste izquierdo y poner el 1-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cuando parecía que el empate sería definitivo antes del descanso, Roger Sander silenció por completo el Juan Ramón Brevé Vargas con un auténtico golazo al minuto 45. El futbolista de Génesis PN se animó desde el borde del área y sacó un potente remate imposible para Gerson Argueta, firmando así la remontada visitante y su primer gol del Clausura 2026. El golpe anímico terminó siendo devastador para Olancho FC. Apenas iniciando la segunda mitad, al 49’, Daniel Meléndez aprovechó una asistencia de Juan Riascos y aun cayéndose, logró conectar el balón para enviarlo al fondo de la red y colocar el inesperado 1-3. Con la ventaja, Génesis PN manejó el partido con inteligencia y frustró todos los intentos ofensivos de los Potros, que jamás encontraron reacción. Para colmo, al minuto 90 Geisson Perea vio la tarjeta roja por derribar a Bryan Félix cuando escapaba solo hacia el arco rival, dejando a los locales con diez hombres tras la confirmación arbitral pese a la revisión solicitada por Jhon Jairo López.

El pitazo final confirmó un resultado inesperado luego de que el conjunto dirigido por Fernando Mira sumara cuatro puntos en dos jornadas y les de la oportunidad de soñar en grande en la triangular B del campeonato liguero en Honduras. En cambio, Olancho FC sufrió su primera derrota como local en el Clausura 2026 y quedó contra las cuerdas al mantenerse sin puntos en una fase corta donde cada error cuesta demasiado, pero su próxima prueba será ante Motagua en la próxima jornada y no pueden fallar.