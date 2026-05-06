Espinel se calentó y respondió con todo a Lavallén: "Las excusas es de los mediocres, exijo respeto para Olimpia"

Olimpia se llevó los tres puntos en su estreno en la triangular del grupo A del torneo Clausura de la Liga Hondubet <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-derrota-marathon-triangulares-video-goles-mejores-jugadas-MO30499234" target="_blank">ganando 2-0 al Marathón</a></b> en el estadio Nacional Chelato Uclés.La presentación del Monstruo Verde no pasó por alto, sorprendió al propio técnico del León, <b>Eduardo Espinel</b>, quien reconoció que siempre tienen planes para muchas situaciones dentro del campo.