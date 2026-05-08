Emmanuel Hernández defiende la integridad del Olimpia y habla del Real España: “No damos bola a lo que dicen afuera”

<b>—Sobre este tema de la tecnología en el fútbol, que se habla mucho, que las tomas, que todo esto. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Por ejemplo, en tu caso, que llevas un poco más de un año en el país, ¿cómo lo ves?</b><br /><br />Es todo una mejora, está mejorando, el país está mejorando. Yo he estado en varios países jugando allá y tienen VAR, tienen millones de cámaras más y se equivocan el doble. Así que no es por un tema de cámaras, no es por un tema de eso. Yo estuve en Argentina, en Chile, en Colombia y hay VAR; en los tres países hubo VAR y hay 10 cámaras más y siguen trazando mal las líneas y siguen haciendo un montón de cosas mal. Pero no es excusa eso, la verdad que está mejorando, hay que agradecer que Honduras está mejorando, cada uno con su pasito. Agradecer donde estamos; yo la verdad que tengo un agradecimiento bárbaro con este país, está en crecimiento. Del año y medio que tengo acá siento que está creciendo con las canchas, con el tema del FVS, viene a ayudar, y bueno, bienvenidos a eso.<b>—Cuando un DT pasa más enfocado en el arbitraje más que en el rendimiento de su equipo, de qué puede hacer y su lectura de juego para tomar sabias decisiones. ¿Qué tanto eso afecta a los jugadores? ¿Y qué opinas de lo que Lavallén dijo que esto era un circo?</b><br /><br />Bueno, la primera pregunta: la verdad que nosotros tratamos de no darle mucha bola a lo que se dice, todo el mundo se va a quejar de los árbitros, siempre van a haber errores. Yo creo que hay que dejar trabajar, siempre se va a quejar, pero con respeto, me parece que siempre, con respeto hay un límite. Nosotros siempre puede ser que a veces nos quejemos, pero no pasamos el respeto.<br /><br />Y lo otro, yo la verdad agradecido con la liga hondureña. Me parece que la liga hondureña está creciendo. Yo estuve en varios países, como comenté recién, y hay problemas en todos los países. Honduras es un país que está creciendo en lo futbolístico, se trajo el FVS, las canchas están mejorando, los equipos están mejorando y yo creo que hay que darle para adelante, hay que estar todo en el mismo sentido y tratar de respetar a la gente que trabaja y así me parece que va a ser todo mejor.<b>—Real España terminó primero en el torneo regular, les terminó quitando el liderato a Motagua y a ustedes, pero no arranca bien el triangular. ¿Sentís que es un equipo irregular en cuanto al rendimiento?</b><br /><br />Es un equipo que compite, el otro día con nueve jugadores vimos que es un equipo que compite. La verdad que le jugó bien, aguantó bien con nueve jugadores. Es un equipo que mete, corre, entonces hay que emparejarlo, hay que tratar de hacer lo mismo, correr, meter, jugar y tratar de traer nuestro punto.