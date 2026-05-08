Emmanuel Hernández defiende la integridad del Olimpia y habla del Real España: “No damos bola a lo que dicen afuera”

El defensor uruguayo Emmanuel Hernández habló con la prensa en conferencia previo al clásico por las triangulares finales del Clausura 2026, donde Olimpia se medirá ante Real España en San Pedro Sula. El zaguero, consolidado como pilar en la zaga de los merengues, llegó a hablar de la tensiones del triangular, el ambiente previo al partido y la forma en que el plantel maneja las críticas externas. Hernández repasó el inicio del equipo en esta fase, con el triunfo ante Marathón, y dejó claro que ahora el enfoque se centra en el sábado. El defensor reconoció que el rival es sólido, irregular en algunos momentos, pero siempre peligroso, y aseguró que Olimpia irá a la costa norte con la intención de sumar los tres puntos pese a la dificultad del partido. Además, el uruguayo aprovechó la rueda de prensa para opinar sobre temas sensibles en el fútbol hondureño: la tecnología, el VAR, las críticas al arbitraje y la fama de la Liga Nacional. Sin rodeos, Hernández elogió la evolución del país, pidió calma y respeto hacia quienes trabajan dentro del balompié, y reafirmó su orgullo por formar parte de un club con tanta tradición como Olimpia.

LO QUE DIJO:

—Luego de lo sucedido a media semana, con el inicio del triangular para ustedes, ¿cómo ha quedado el ánimo del grupo de cara a lo que viene, y sobre todo a este nuevo en San Pedro Sula?



La verdad que muy contento de arrancar con los tres puntos. El grupo está muy entusiasmado, sabemos que hicimos un gran partido. Estaba contento de que arrancamos bien, y ahora viene otro clásico más, un partido muy importante, que va a ser muy difícil y tenemos que ir con todo. —Me imagino que queda en el olvido lo que pasó, la calentura y todo. ¿Cómo es Pablo Lavallén fuera de cancha, o fuera de las calenturas, como en tu caso lo conociste muy bien?



Sí, lo tuve allá en Argentina, es una persona tranquila, súper tranquila. La verdad que no era mucho de hablar ni de armar bardo. Pero son momentos que están pasando, hay que estar más tranquilo; yo con Pablito no me altero mucho. Es buena gente, qué va a ser, ya le va a pasar a Pablito. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE —¿Cómo ha sido para ustedes encontrarse en esta recta final con buenos resultados y estar cerca de una nueva final?



Sabemos que cada partido es una final, no podemos dejar puntos. Va a ser un triangular muy difícil, esto recién arrancó, es el primer partido. Estamos con dos equipos que son muy buenos. Tenemos que ir con mucha humildad a cada partido, sabiendo que tenemos que sumar para tratar de llegar al objetivo. — Volviendo a ese tema de todo lo que pasó posterior al partido ante Marathón, ¿qué tanto molesta que se ponga en tela de juicio la integridad de los títulos que ha ganado Olimpia?



No, la verdad que muy tranquilo lo tomamos. Nosotros no damos mucha bola a lo que se dice afuera, venimos a trabajar todos los días. La verdad que yo me quedo tranquilo con lo que hicimos en el partido, que me parece a mí que en los 90 minutos fuimos superiores, tuvimos para hacer un gol y otro más. Nosotros cuando perdemos tenemos mucha autocrítica, miramos siempre para adentro, no miramos para afuera. Entonces me parece que me quedo tranquilo porque el grupo piensa así y, por algo, Olimpia siempre lo representa en Centroamérica y acá en Honduras de la mejor manera. —¿Cómo ven ese encuentro ante Real España? ¿De qué se debe cuidar Olimpia, sabiendo que el último encuentro en San Pedro no fue tan positivo?



Será un partido complicado, como son todos los partidos acá, los clásicos. Real España es un buen equipo, viene bien, es lo primero, hay que respetarlo, pero más que nada nos respetamos nosotros. Sabemos que con nuestras armas, estando bien, tenemos que ir a ganarle. Sabemos que va a ser duro, pero vamos a ir con todo para tratarnos de traernos los tres puntos.