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Panorama de las Triangulares: La tragedia que Motagua y Real España podrían vivir en la tercera jornada, ¿y Olimpia?

Olimpia comenzó ganándole al Marathón como local y ahora va a visitar al Real España en San Pedro Sula

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2026-05-07

Las Triangulares finales de la Liga Nacional de Honduras están llegando a su final y hay clubes como Marathón y Génesis que ya disputaron sus primeros dos partidos.

En la Triangular A el Olimpia con su sólido triunfo contra los verdes del Marathón sumaron tres puntos, siendo líderes, a pesar que el monstruo ganó su primer juego al Real España, pero como la contienda por el primer lugar es entre albos y verdes, se define por diferencia de goles.

En la B, el Génesis es el que está dando el campanazo después de ser el único del grupo en disputar dos partidos y sumando cuatro puntos tras empate contra Motagua y triunfo vs Olancho FC.

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La tercera jornada, donde descansa Marathón y Génesis FC, podría darle un vuelco en alguno de los grupos casi que irreversible, más que todo en el A donde el Real España, que fue cabeza de serie, podría quedarse rezagado si no derrota al Olimpia.

Un triunfo de los albos significaría sacarle seis puntos a la máquina, mientras que en el B los azules del Motagua tienen también la obligación de vencer a los potros del Olancho FC para así matar dos pájaros de un tiro; dejar caminando por la cornisa a los olanchanos e igualar en la punta al Génesis con cuatro unidades.

Los dos partidos de esta tercera jornada son el sábado 9 de mayo comenzando la faena en Tegucigalpa a las 6:00 con el juego Motagua vs Olancho FC y se cierra en San Pedro Sula con el Real España vs Olimpia a las 8:15 pm.

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Redacción web
Redacción Diez
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Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.
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