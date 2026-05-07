Panorama de las Triangulares: La tragedia que Motagua y Real España podrían vivir en la tercera jornada, ¿y Olimpia?

Las Triangulares finales de la Liga Nacional de Honduras están llegando a su final y hay clubes como Marathón y Génesis que ya disputaron sus primeros dos partidos.

En la Triangular A el Olimpia con su sólido triunfo contra los verdes del Marathón sumaron tres puntos, siendo líderes, a pesar que el monstruo ganó su primer juego al Real España, pero como la contienda por el primer lugar es entre albos y verdes, se define por diferencia de goles.

En la B, el Génesis es el que está dando el campanazo después de ser el único del grupo en disputar dos partidos y sumando cuatro puntos tras empate contra Motagua y triunfo vs Olancho FC.