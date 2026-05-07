Panorama de las Triangulares: La tragedia que Motagua y Real España podrían vivir en la tercera jornada, ¿y Olimpia?

Las Triangulares finales de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> están llegando a su final y hay clubes como <b>Marathón </b>y <b>Génesis </b>que ya disputaron sus primeros dos partidos.En la Triangular A el <b>Olimpia </b>con su sólido triunfo contra los verdes del <b>Marathón </b>sumaron tres puntos, siendo líderes, a pesar que el monstruo ganó su primer juego al <b>Real España,</b> pero como la contienda por el primer lugar es entre albos y verdes, se define por diferencia de goles.En la B, el <b>Génesis </b>es el que está dando el campanazo después de ser el único del grupo en disputar dos partidos y sumando cuatro puntos tras empate contra <b>Motagua </b>y triunfo vs <b>Olancho FC. </b>