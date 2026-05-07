Liga Hondubet

¿Quieren a Jeaustin Campos? Alajuelense lanzó mensaje oficial si existe interés o no sobre el DT de Real España

El actual técnico tiene a Real España clasificado a la liguilla en la Liga Hondubet.

  • ¿Quieren a Jeaustin Campos? Alajuelense lanzó mensaje oficial si existe interés o no sobre el DT de Real España

    Jeaustin Campos se prepara para afrontar el clásico ante Olimpia del sábado 9 de mayo. Foto cortesía Real España.
2026-05-07

El nombre de Jeaustin Campos ha sonado con fuerza en los últimas días en el medio periodístico tico como posible candidato para asumir el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, situación que generó expectativa tanto en Costa Rica como en Honduras.

El estratega tico vive un buen presente con Real España en el torneo Clausura de la Liga Hondubet, manteniendo al equipo aurinegro como uno de los protagonistas del campeonato, mientras los rumores sobre un posible regreso al fútbol costarricense tomaban fuerza.

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No obstante, desde la dirigencia manuda se encargaron de apagar las especulaciones. El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, confirmó en entrevista con Tigo Sports Costa Rica que Jeaustin Campos no está siendo considerado actualmente entre las opciones para dirigir al club rojinegro.

“Estamos haciendo un análisis integral y global y dentro de ese contexto no quiero profundizar mucho de lo que se analizó. Obviamente él (Jeaustin) es un técnico que ganó muchos títulos, sabemos lo que representa en el fútbol costarricense, pero en ese sentido hoy no está siendo contemplado como una de las opciones”, declaró Vela.

Las palabras del directivo ponen freno a los rumores que vinculaban al técnico aurinegro con Alajuelense, institución que continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador para su proyecto deportivo.

Jeaustin Campos posee una reconocida trayectoria en el fútbol costarricense, especialmente por su exitoso paso con el Deportivo Saprissa, donde conquistó varios títulos nacionales e internacionales antes de su llegada al balompié hondureño.

Real España se prepara para recibir este sábado 9 de mayo al Olimpia en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 3 del grupo A por las triangulares.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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