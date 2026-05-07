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Diario DIEZ rindió tributo a la memoria de Orinson Amaya en los Premios DIEZ: “Este reconocimiento va hasta el cielo”

Orinson Amaya fue uno de los dirigentes que más dio al fútbol. Diario DIEZ le realizó un lindo homenaje y entregó una placa a su familia en los Premios DIEZ

  • Diario DIEZ rindió tributo a la memoria de Orinson Amaya en los Premios DIEZ: “Este reconocimiento va hasta el cielo”

    Aracely de Amaya junto a su hija Melany, recibieron esta placa que Diario DIEZ le entregó en los Premios DIEZ, como reconocimiento por la carrera de Orinson Amaya. Fotos: David Romero, M. Ayala y Estalin Irías
2026-05-07

Diario DIEZ le realizó un lindo homenaje al extinto presidente del Club Deportivo Marathón, Orinson Amaya, quien falleció el pasado 1 de diciembre. Durante la ceremonia de los Premios DIEZ, patrocinados por Banco LAFISE que se realizaron el pasado lunes en Tegucigalpa, y con presencia de su familia, se le entregó un reconocimiento.

Todo comenzó con un emotivo video con imágenes de su trayectoria donde algunos invitados se pusieron nostálgicos al recordar a ese hombre que dio todo por el fútbol, incluso, murió días después de festejar el centenario de su querido Monstruo Verde.

“Marathón es mi vida, es un hijo más, es un sentimiento donde lo expreso casi siempre”, manifestó Orinson Amaya en la última entrevista que brindó a Diario DIEZ y con ella se abrió el documental sobre su carrera. Mientras su esposa, Aracely de Amaya y su hija, Melany se consternaron al recordarlo.

Un sonoro aplauso de los invitados en el salón estremeció y las lágrimas de algunos de sus amigos presentes, se hacía sentir mientras su esposa, Aracely de Amaya y su hija, subían al escenario para recibir el reconocimiento de mano de Arturo Nolasco, jefe de audiovisuales de Grupo OPSA.

“Es un placer como familia de Orinson Amaya, como su esposa e hija Melany, recibir este premio... muchas gracias al Diario Deportivo DIEZ. Mi esposo siempre tuvo una buena comunicación con el Diario. Muchas gracias al Diario Deportivo DIEZ; estamos muy agradecidas, nos llevamos este premio y lo tendremos en nuestro corazón. Este premio va hasta el cielo”, dijo con su voz entrecortada, Aracely, la esposa de Orinson.

Los aplausos no pararon, pues todos los que estaban en el Salón Madrid del Hotel Clarion conocieron a Orinson, un hombre que siempre estaba cuando el fútbol lo requería. Su partida ha dejado un vacío y los Premios DIEZ quisieron rendirle homenaje ya que nuestra labor es destacar los hombres y mujeres que honran el deporte.

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Orinson Amaya nos dejó pero su legado sigue más vivo y al final del evento, todos quedaron agradecidos después de ver el documental y las impactantes imágenes de todas las acciones que hizo por Marathón donde logró consolidar un equipo tanto a nivel financiero como competitivo.

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