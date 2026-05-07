Diario DIEZ rindió tributo a la memoria de Orinson Amaya en los Premios DIEZ: “Este reconocimiento va hasta el cielo”

Diario DIEZ le realizó un lindo homenaje al extinto presidente del Club Deportivo Marathón, Orinson Amaya, quien falleció el pasado 1 de diciembre. Durante la ceremonia de los Premios DIEZ, patrocinados por Banco LAFISE que se realizaron el pasado lunes en Tegucigalpa, y con presencia de su familia, se le entregó un reconocimiento.

Todo comenzó con un emotivo video con imágenes de su trayectoria donde algunos invitados se pusieron nostálgicos al recordar a ese hombre que dio todo por el fútbol, incluso, murió días después de festejar el centenario de su querido Monstruo Verde.

“Marathón es mi vida, es un hijo más, es un sentimiento donde lo expreso casi siempre”, manifestó Orinson Amaya en la última entrevista que brindó a Diario DIEZ y con ella se abrió el documental sobre su carrera. Mientras su esposa, Aracely de Amaya y su hija, Melany se consternaron al recordarlo.

Un sonoro aplauso de los invitados en el salón estremeció y las lágrimas de algunos de sus amigos presentes, se hacía sentir mientras su esposa, Aracely de Amaya y su hija, subían al escenario para recibir el reconocimiento de mano de Arturo Nolasco, jefe de audiovisuales de Grupo OPSA.