Diario DIEZ rindió tributo a la memoria de Orinson Amaya en los Premios DIEZ: “Este reconocimiento va hasta el cielo”

“Es un placer como familia de Orinson Amaya, como su esposa e hija Melany, recibir este premio... muchas gracias al Diario Deportivo DIEZ. Mi esposo siempre tuvo una buena comunicación con el Diario. Muchas gracias al Diario Deportivo DIEZ; estamos muy agradecidas, nos llevamos este premio y lo tendremos en nuestro corazón. Este premio va hasta el cielo”, dijo con su voz entrecortada, Aracely, la esposa de Orinson.Los aplausos no pararon, pues todos los que estaban en el Salón Madrid del Hotel Clarion conocieron a Orinson, un hombre que siempre estaba cuando el fútbol lo requería. Su partida ha dejado un vacío y los Premios DIEZ quisieron rendirle homenaje ya que nuestra labor es destacar los hombres y mujeres que honran el deporte.