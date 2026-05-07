Elías Burbara se refirió a los castigos que aplicó Real España a Nixon y Tatum, confiesa una "persecución": "Hay mucha toxina en el ambiente"

Elías Burbara atendió a DIEZ donde abordo diferentes temas del plano nacional, así mismo, todo lo que se viene para Real España en estos próximos meses y en el cierre del campeonato. El presidente aurinegro afirmó haber dado su sermón a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/comision-disciplina-aplicaria-severos-castigos-nixon-cruz-anfronit-tatum-marathon-posible-sancion-OB30468754" target="_blank">Nixon Cruz y Anfronit Tatum</a></b> tras las reincidentes expulsiones en el campeonato.