Elías Burbara se refirió a los castigos que aplicó Real España a Nixon y Tatum, confiesa una "persecución": "Hay mucha toxina en el ambiente"

Algo que sorprendió en la entrevista fue el tema sobre las renovaciones con los capitanes de la Máquina, también dejó pistas sobre su futuro como mandamás del conjunto sampedrano y aseguró que el valor en el mercado del futbolista hondureño ha disminuido, “Aquí en la Liga de Honduras no creo que haya un jugador que pueda valer más de entre 500 mil y 700 mil dólares.”



ENTREVISTA COMPLETA CON ELIAS BURBARA



Bueno, Elías Burbara, presidente del Real España. Me acuerdo que hace unos meses decía que le tocó bailar con la más fea cuando le pusieron a Los Ángeles. Ahora en las triangulares también le pusieron huesos duros, ¿no?

Sí, obviamente no hemos tenido esa suerte en sorteos desde que empezó la Copa Centroamericana. Caímos en el grupo de la muerte, avanzamos. Luego, en la triangular anterior, el grupo de la muerte con el campeón, con el rival ya finalista o va a ser finalista, espero.Esta vez, el grupo de la muerte otra vez y pues realmente son momentos que nos da el fútbol que tenemos que más bien disfrutar y en vez de preocuparnos, ocuparnos, enfocarnos en nosotros. Sabemos que Real España, a un 100% bien armado, bien completo, sin suspensiones, sin lesiones, podemos hacerle frente a cualquier equipo que se nos venga enfrente.

Complicado, Elías, lo de la derrota del fin de semana pasado porque ya de por sí era difícil cerrar líderes, lograron ganar las vueltas regulares y por ahí tenían cierta ventaja. Se perdió de una manera bastante aguerrida, pero por diferentes situaciones igual se perdió.

A ver, no se ha perdido nada. Desde un inicio siempre lo he dicho, el rival a vencer es Olimpia. Independientemente de que hubiéramos ganado, empatado o perdido contra Marathón, sacarle cuatro puntos a Olimpia era innegociable, siguen siendo innegociables. Simplemente lo que sucedió en el torneo pasado, que varios equipos llegaron a las últimas dos jornadas sin nada que disputarse, creo que eso por la combinación de resultados ya no se va a dar. El que tiene el reglamento a favor fue el que perdió y ahora vamos a llegar hasta esa última jornada con los chances de clasificar y nada cambia. Simple y sencillamente tenemos que sacarle mínimo cuatro puntos a Olimpia y la vuelta contra Marathón va a ser la jornada definitoria. Sí, obviamente ocupamos que Olimpia haga los suyos, tomando en cuenta que Olimpia saque puntos y sume. Definitivamente sí, este grupo de la muerte va a dar emociones hasta el final de la triangular, sin duda.



¿No trastoca los planes entonces de Real España la derrota y más allá que no va a contar con dos jugadores para lo que resta de torneo?

A ver, Nixon ha estado lesionado gran parte del torneo, ha tenido un par de suspensiones, Tatum igual. Creo que Real España se ha caracterizado este torneo por no depender de nadie. El profesor Campos ha formado un equipo que lo que lo ha caracterizado es su forma colectiva de juego y no se ha basado en individualidades. Entonces, por ahí la clave va a ser mantener la unión, mantener el fútbol colectivo y si no es Nixon será Anthony. Cuando ninguno de los dos estuvo fue Exon. Si no es Darixon, esta Arana, realmente tenemos una profundidad de plantel que no nos preocupa.



¿Qué le parece el otro grupo de las triangulares? Por ahí decían que Motagua la va a sacar fácil, pero no ha sido el caso.

No, para nada. El Génesis está muy bien dirigido, el Olancho también muy bien dirigido, ambos. Entonces, no la va a tener fácil Motagua. Todos los equipos clasificados están en un buen nivel y sin duda todos los partidos de esta triangular van a estar llamativos. O sea que no hubiera preferido cambiar ahí como estaba usted. Para nada. Creo que la suerte y las condiciones se dan por algo. Así que se dio lo de Real España.



Elías, un caso bastante peculiar en Real España en los últimos ocho partidos: siete expulsiones. Se mira como cierta parte de indisciplina, pero ¿Cómo lo ve el presidente de Real España?

Creo que es una combinación. Aparte de la rebeldía de algunos jugadores o del alto temperamento que han de estar pasando, o presiones que han de estar teniendo, creo que también en la mitad de esas ha habido una persecución involucrada también. Digamos que le dimos chance al arbitraje para actuar. No tengo duda de que, en otro partido, en otro estadio, dos amarillas, nadie hubiera reclamado nada, pero era Real España y pues aprovecharon para las rojas. Incluso de esas siete rojas que estás hablando, un par ahí también se pudieron haber pasado por amarillas y no pasaba nada, pero bueno, es Real España y hay que sacar la roja.



O sea que usted seguramente ya tranquilamente miró sus 10 veces esas jugadas, ¿no eran rojas?

Si nos ponemos al detalle específico, todo el mundo va a decir que sí es roja, pero esas jugadas, esas mismitas jugadas pasan en otros estadios con otros equipos y vos ves que es tarjeta amarilla o incluso nada y no pasa nada.



Elías, ante la cantidad promedio de muchos jóvenes que tiene Real España, vamos a hablar certero, ¿no? Con el caso de Nixon y Tatúm. ¿Usted habló con ellos después del partido? ¿Les dio un jalón de orejas? Porque también se juega con el trabajo de toda la temporada, que es mucho lo que está de por medio.

Obviamente en Real España todos los involucrados, tanto directiva, cuerpo técnico y jugadores, somos una familia y tanto en los momentos difíciles como en los momentos de apremio mantenemos la unidad todos. En este caso, tanto Nixon como Tatúm, fuera de todos los trapos lavados en casa a lo interno, obviamente van a tener nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro arropo. Son dos talentos del club, son dos de las diferentes joyas que tenemos y sin duda son dos jugadores de 19 años, categoría 2006 ambos. Es más, todavía pueden jugar el torneo de reservas especiales sin ningún problema. Pueden estar inscritos en reservas especiales bastante tiempo. Entonces, son dos jugadores que, a pesar de que no suman muchos minutos, sí están en ese grupo de jugadores muy jóvenes que tienen mucho recorrido o mucho tiempo por recorrer y mucho que experimentar. Aquí lo importante es que aprendan la lección, que vayan sumando experiencias y que el mismo fútbol les va a dar su revancha.



Bastante contraste de ideas entre usted, la imagen del presidente de Real España y la afición porque viendo las redes sociales, de hecho, piden a este muchacho, a Tatúm, fuera; mucha molestia por parte igualmente con Nixon.

Y el contraste es que otras personas también quieren fuera a Anfronit y a Nixon, pero en equipos de fútbol de Europa los quieren como transferencia. Hay mucha toxina en el ambiente, más de lo que debería. Creo que todos hemos cometido errores: directivos hemos cometido errores, cuerpo técnico hemos cometido errores, jugadores. Y creo que como familia españolista lo que amerita es la unión entre todas las partes y el respaldo. Que el jalón de orejas interno lo recibieron, era obvio y ahí va a quedar. Lo más importante, sea lo que sea lo que pasó en la sede después, es que aprendan, tengan el aprendizaje de que eso no se debe hacer y que más bien reaccionen o que sirva para una reacción positiva. En cuanto al futuro de ellos, no tengo duda de que van a tener un muy buen futuro futbolístico y no tengo duda incluso de que van a ser jugadores importantes para Honduras.

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Correctivo, o sea, con lo que me dice, ¿no habrá con ellos? Normalmente ves que se les toca la bolsa para que haya un escarmiento o algo por el estilo.

Son temas internos. Lo que sí te puedo decir es que más que la reacción es el respaldo. Yo se los dije no solo a ellos dos, sino a todos los jugadores, aquí somos una familia. No tenemos que estar peleando, no tenemos que estar discutiendo. Aquí toca unirnos, enfocarnos en el sábado, sacar los tres puntos el sábado y nada más. El domingo empezamos a pensar en el martes y el miércoles empezamos a pensar en el siguiente lunes.



Elías, yo recuerdo que Real España tenía, no sé si sigue un equipo de psicología en el club.

Sí, lo sigue teniendo. Todavía lo mantenemos. Hay una profesional permanente en el club y de Costa Rica ha estado viniendo ayuda desde afuera que también nos ha estado apoyando. Si te fijas, a lo largo del último año tuvimos una reacción en la Copa Centroamericana, tuvimos una reacción contra Plaza, se nos escapó ante Xelajú, pero fue una serie difícil. Luego en la triangular volvimos a tratarla, se nos escapa y al final hoy cerramos las vueltas de líderes. El equipo está bien, lo que pasa es que eso es una tarea de toda la vida, siempre, permanentemente. Es algo donde no podemos soltar el dedo del renglón porque el futbolista de Honduras es así, es complicado. Creo que pasa en todos lados.Estás viendo hoy a un Real Madrid que no tiene ni pies ni cabeza, un Manchester City que por ratos sí, por ratos no. Estás viendo a un campeón del mundo, al Chelsea, fuera de puestos de Champions. O sea, esto no solo se apega a Honduras, sino que es parte del fútbol y sí, la psicología tiene que ser parte integral del fútbol.



Elías, ante lo sucedido con Nixon Cruz, ¿se podrían estancar intereses de afuera por esto?

Nixon está muy joven y no ha hecho nada, no ha ganado nada. Él tiene que sentar cabeza, él tiene que empezar a jugar productivamente, empezar a entregarle a Real España títulos, empezar a poner estadísticas en su historial para que equipos de afuera puedan concretar lo llamativo que él es. Porque hoy es un interés, hoy es “me llama la atención el jugador fulanito”. Tiene todos los procesos de selección menor. Le falta culminar con lo que viene, estar en Selección Mayor.



¿Y que podría pasar ahorita? ¿Está cerca?

Esa parte no la controlo, pero sí es verdad que sin duda va a servir para que toda esa tensión que está teniendo hoy llegue a concretarse en un traspaso. Pero obviamente está crudo y con lo que vimos en los últimos partidos eso se hace un poco más difícil de convencer a alguien de que tome la decisión.



¿Se le han hecho para atrás algunos?

Honestamente, ni siquiera han dado el paso al frente. Primero, confiemos en que den el paso en algún momento. Como usted dice, todo ha sido como “me interesa él”, “me llama la atención él”. Ha sido más especulación que otra cosa, pero sí ha tenido interés de varios lados, de diferentes lados, entonces confiamos en que en algún momento va a aterrizar algo.



¿A Jeaustin siempre se lo quieren sacar? Cada vez que viene un equipo tico o alguien está libre ahí, se llama Jeaustin.

Me preocuparía si nadie lo quisiera. Eso te da un termómetro de que es un técnico reconocido en la región. Siempre lo andan buscando y pasa lo mismo. En el caso de Real España, cuando nos hemos quedado sin técnicos y hacemos el típico “scouteo” en la región, la lista de nombres reconocidos siempre es limitada y poca. Entonces, siempre son los mismos nombres los que andan en el ambiente y es algo natural. Si él no tuviera el recorrido que tiene, si no estuviera dando los resultados que está dando, aunque falta obviamente la cereza en el pastel, falta el título, la gente no vería que está en una semifinal centroamericana o que ganó las vueltas regulares. Entonces, son termómetros que la gente ve y obviamente va a ser del interés de todos los equipos grandes de Centroamérica cada vez que se quedan sin técnico.



Jeaustin ha estado cerca en los titulares de los medios de comunicación y todos pueden decir: “Jeaustin casi lo logra”, pero “casi” sigue siendo “casi”.

Espero que la cuarta sea la vencida.



¿Y si no fuera así, Elías?

No quiero meter presiones ni tampoco quiero estar muy blando, no quiero estar en ninguno de los dos extremos. Jeaustin vino para ser campeón, ese es el objetivo número uno. Por otro lado, he mantenido un contrato largo con él para que esos objetivos o su trabajo no dependan de un resultado o de un objetivo puntual. Jeaustin tiene contrato hasta mayo del otro año y confiemos en que el hombre va a cumplir su contrato hasta acabar, le quedan dos torneos más. Estamos contentos con él, estamos contentos con la forma en que Real España está jugando. Hicimos 40 puntos ahorita. Entonces, son termómetros que nos dan la confianza de que vamos por buen camino. Obviamente falta esa cereza en el pastel, falta el título y sin el título todo eso no va a valer de mucho.



O sea que, si no lo logra ahora mismo, ¿quiere decir que tendría dos oportunidades más?

En papel, sí. Obviamente hay presiones, obviamente muchas cosas van a cambiar en el verano y ojalá todos esos cambios se vengan con un título sobre la mesa, porque ya todos esos cambios se van a poder hacer de forma más relajada.



¿Cambios serían en forma de trabajo?

No. Cada vez el fútbol es más costoso, cada vez el fútbol está más difícil. Creo que una reestructuración económica en el club no está lejos. Vamos a tener que empezar a voltear a ver a nuestras reservas, tenemos que empezar a ver a nuestros talentos y creo que todos los próximos fichajes del club van a ser nuestras propias fuerzas básicas porque primero no es fácil traer jugadores de afuera que rindan, que se acoplen. Porque jugadores buenos uno siempre trae jugadores buenos, uno no anda fichando mal, y al final no se dan los resultados. Creo que es más por un tema de apegarse a la liga o de adaptarse a la liga. Entonces, no hay fichaje malo, como decimos. A veces el que uno menos espera revienta y alguien que viene con bombos y platillos no da bola. Entonces, creo que no podemos seguir en esa misma línea. Sí creo que tenemos que andar cuidando nuestro patrimonio. Ahí tuvimos la lección este torneo, lo que pasó con Aceituno, con Canales, con Espinoza, con Alvarado y con cualquier cantidad de jugadores donde lo que ellos necesitan son partidos y se los tenemos que dar.



Entonces, con lo que me dice, prácticamente hay que salir campeón ahorita para trabajar tranquilamente en lo que viene.

Entre otras cosas, sí, pero obviamente no hemos empezado la etapa de planeación. Ahorita en nuestra cabeza solo está el partido del sábado. Entonces, obviamente no tenemos la planificación del próximo torneo. Ahorita estamos pensando en el cierre de este triangular, pero sí, la tendencia va a que los jugadores jóvenes tengan mucho mejor participación.



¿No va a depender de lo que pase con Real España algo con Jeaustin Campos?

No, creo que no. Hay un contrato de por medio, obviamente. El plan es que si nosotros firmamos ese contrato largo no era para romperlo, sino de entrada lo hubiéramos firmado solo por un año.Si él tiene todo este tiempo de trabajo es porque estamos confiando en lo que está haciendo y ya el trabajo honestamente está hecho. El equipo juega muy bien, juega de forma automática prácticamente. Más bien lo que toca ahora es cuidar ese trabajo y no botarlo a la basura. Así que más bien la estrategia va enfocada a limpiar un poquito las toxinas en el ambiente, a alivianar el equipo, a fortificarlo y simplemente empezar a mostrar todos esos jugadores de fuerzas básicas que vienen y que vienen en buen suceso.



¿Cómo lo convenció para que se quedara cuando se quiso ir hace unos meses?

Fue más la calentura que otra cosa, pero sí fue frustrante porque él se sintió con una impotencia de lo que estaba sucediendo en aquel partido en Choloma, donde sí fue... bueno, no hace falta explicarte lo que pasó aquella noche. Sintió mucha impotencia, donde el trabajo de la semana o el trabajo que lleva casi dos años, pues lo estaban echando a la basura. Entonces, por ahí va el comentario de que más que trabajar y más que construir, toca cuidar lo que ya se hizo.



El estadio Morazán ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas aproximadamente. Usted pasa yendo al estadio, lo pasa viendo. ¿Qué opinión tiene el presidente del equipo que más veces juega ahí durante el año?

Mira, no quiero ni defender ni atacar, obviamente, la labor que está haciendo la municipalidad, en este caso la gerencia de deportes. No voy a hablar del estadio Morazán, voy a hablar de toda la vegetación del Valle de Sula. El verano que estamos teniendo está bravo, los calores están bravos. Creo que cualquier jardín de cualquier casa está marchito. Todos los productores de verdura, de frutas, de lo que sea, están pasando por momentos delicados. Creo que la temperatura o las condiciones climáticas de la actualidad no ayudan absolutamente en nada, específicamente aquí en San Pedro Sula. Obviamente tú me puedes decir que sí ha habido daño y ha habido uso, porque si nadie lo usara, si nadie utilizara el Morazán, hubiera estado como alfombra. Pero al no tener las condiciones climáticas y al tener carga de uso, pues es normal que suceda esto.



¿Qué hacer para arreglarlo?

Todo el mundo dice, “No, que mantenimiento, que hacerle”, no hay que hacerle nada. En junio, cuando caigan las tormentas de junio y empiece a llover todos los días, 15 días después el estadio va a estar nítido. Simplemente necesita agua, necesita bastante agua. No es la regada de la mañana ni la regada de la tarde, necesita bastante agua y después de todo ese tiempo de pronóstico de lluvia, cuando se venga, vas a ver que como que si no pasó nada en ese estadio.



O sea que usted le achaca a la temperatura y la falta de agua lo que está pasando.

Sí, y eso lo ves en cualquier rubro, cualquier vegetación. Obviamente una cancha bien regada, un jardín bien regado que no ha estado en uso se va a ver bien. Pero con la carga de partidos que ha tenido el Morazán y con las condiciones climáticas, pues era obvio que iba a suceder lo que sucedió. Nosotros tenemos sede, le damos mantenimiento a nuestra cancha y sabemos lo difícil que es mantenerla, así que entendemos y comprendemos la situación. En un mes va a estar nítida.



Pero en un mes ya no va a haber torneo.

Pero es que no es por el torneo, es por los temas climáticos. Yo te digo que en un mes va a estar nítida no porque alguien le va a dar mantenimiento o porque alguien va a tener la varita mágica de hacer todo bonito. En un mes va a estar bien porque en un mes va a caer un montón de lluvia. Entonces, desafortunadamente el clima de San Pedro Sula es extremo, calor extremo o lluvia extrema. Entonces, cuando esté el montón de lluvia cayendo, lo que hay que hacer es minimizar los partidos y minimizar el uso para que no se estropee, que fue lo que pasó ahorita. Hace un par de meses había mucha lluvia, había demasiado uso y hoy que entró el verano estamos esperando milagros.



En caso de una hipotética final de Real España, ¿no es de salir en el Morazán?

Ha sido nuestra casa siempre, no veo por qué andar especulando con eso. Por lo de la cancha... Se puede jugar tranquilamente en Morazán. La cancha está nítida, la cancha está buena, la grama está buena, está “payula”, pero es grama a fin y al cabo. O sea, no es como que esté pelón o algo, no, es grama color verde. Obviamente no está con el color que debería, pero aquí no estamos para moda, sino para jugar al fútbol.



Jugadores sin contrato, ¿ya se comenzó a tratar de retener a un Buba López, a un Chapetilla Mejía, a tratar de ejecutar la compra de un Jack Baptiste? Jhow Benavídez también creo que por ahí se mete entre los jugadores sin contrato.

Mira, desde hace varias temporadas tenemos la política de no tocar temas contractuales a mitad de temporada. De hecho, dejé de renovar jugadores con contrato. Cuando los torneos terminen nos vamos a sentar.Si Real España es campeón y ellos vienen a negociar siendo campeones, pues va a haber una negociación a favor de ellos, sin duda alguna. Si no, vamos a negociar. El plan es no tocar el club, el plan es que no hayan bajas, el plan es que nos toque cuidar el trabajo que ya se hizo. No lo podemos botar a la basura.



Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones?

Pues en las que en ese momento se presten. Confiamos en que nuestros referentes van a continuar, confiamos en que todas las negociaciones se van a dar. Obviamente cada día, cada mes, cada torneo, las condiciones económicas de Honduras y del fútbol de Honduras son más difíciles y los presupuestos se tienen que apretar un poco. Que ahí nos toque reacomodar algunas cosas, pues sin duda lo vamos a tener que hacer. Pero no pasa nada, pues si un jugador se quiere ir, se han ido desde que yo empecé la presidencia. Creo que los únicos que continúan son Luis y Jhow, algunos administradores, yo, algunos otros directivos. De ahí prácticamente todo mundo vino y todo mundo se fue, y es cuestión de tiempo para que los que todavía estamos nos vayamos y vengan otros a reemplazarlos.



Esto con varios temas que tengo aquí como consultas, pero antes de eso, ¿se ve usted un Real España sin Buba López y sin Jhow Benavídez?

Lo mismo me preguntaron algún día por Mario Martínez, por Carlos Pavón, por el Palomo. Los ciclos van y vienen, creo que nadie va a ser eterno. Son casos como los de Gignac, por ejemplo, que tiene 40 años y sigue jugando. En junio vamos a tener las respuestas a esas preguntas. Ahorita todavía estamos muy anticipados. Sí, el objetivo de la directiva y del cuerpo técnico es continuar con el plantel tal cual, no tocarlo. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para hacerlo. Si no se puede, pues reemplazos vendrán.



¿Qué pasa si sobrepasa el presupuesto?

Más vale que haya una copa de título sobre mi escritorio para poder negociar de buena manera.



Doce meses de salario, nueva regulación de FIFA. ¿Cómo la ven ustedes como presidentes de equipos?

Prácticamente así estamos, sí. Una que otra excepción específica, que al ser específica esa es la condición que pide la FIFA, que si el contrato especifica lo contrario, todo está bien, pero casi que la mayoría están a 12 meses ya.



¿Así se regula normalmente en los equipos grandes?

Porque los pequeños creo que sí tienen algún problema...Todos los temas contractuales se basan por sus propias cláusulas. Si tú dices que son 10 cuotas de 10 lempiras y ganas 100 lempiras, pues 10 cuotas van a ser. Si no, ya obviamente de ahora en adelante todas las negociaciones van a empezar a cubrir los 12 meses. Si tu contrato dice que ganas 10 lempiras mensuales, entonces sí, ahora va a tocar respetar los 12 meses calendario. Aunque por ahí pusieron una acuña que dice “a excepción del período de vacaciones”, entonces volvemos a estar en lo mismo. Hay que ver la interpretación de cada quien de esas reglas.

Doce equipos en la Liga Nacional, ¿lo ve factible, lo ve bien? Porque también requiere mayor inversión para los equipos.

Lo que no veo factible es seguir con 11. Entre 11 y 12 no hay una diferencia, solo que en vez de tener ese descanso vas a jugar. Entonces, de 11 a 12 no se afecta nada. Hubiera sido ideal tener el mecanismo para jugar con 10, obviamente, pero no podés estar ahí con números impares, entonces eran 10 o eran 12, así que ni modo, van a tener que ser 12. Si toca ser un poquito más creativos en la asamblea de la Liga, vamos a platicar con todos los compañeros de Liga Nacional a ver qué pretenden, a ver qué ideas tienen, porque sí necesitamos liberar el calendario deportivo. No podemos estar ahí con tantas jornadas y torneo largo, a menos que todos estemos dispuestos a jugar fecha FIFA como lo hacen en Costa Rica. Todo el mundo compara Honduras con Costa Rica y cómo Costa Rica tiene dos equipos más y no tiene los atrasos que tenemos nosotros. La respuesta es sencilla: ellos están jugando todas las fechas FIFA. Entonces, si estamos dispuestos a jugar fecha FIFA, a no tener interrupciones y acomodar un calendario acorde a nuestra realidad, pues perfecto, bienvenido todo el mundo.



¿Se esperaba usted una goleada el fin de semana ante Marathón estando con nueve jugadores desde el minuto 20 más o menos?

No, al contrario. También estábamos viendo cómo sacar ese puntito, ese empate y casi lo logramos desafortunadamente. Obviamente era difícil. Lo que uno conoce y sabe es la confianza que uno tiene en sus jugadores y cuerpo técnico. La línea de cuatro no se quitó, faltaban dos atacantes, sí, pero el bloque defensivo es el mismo bloque defensivo sólido que hemos visto a lo largo de las vueltas del torneo. Así que Real España siempre estuvo sólido y esa confianza siempre va a estar.

A Elías Burbara se le termina el período de presidencia de Real España en mayo o junio del otro año, más o menos.

Por mí que aparezca un candidato ahí a la presidencia de Real España y salga frente a esto. Realmente estoy cansado. Creo que voy a cumplir 10 años el otro año, llevo nueve, voy a cumplir 10 y creo que ya estoy cansado, ya ocupo relevo, así que ojalá aparezca un candidato pronto.



¿Se avecina un heredero a la silla presidencial?

Difícil decirlo, difícil describirlo. Sí tenemos una muy buena junta directiva. Al final creo que vamos a tener que optar por algunos otros modelos de administración. Tal vez no un presidente directivo, probablemente nos toque contratar a alguien que se haga cargo de todo y por ahí creo que es mi salida más fácil.



¿Cómo sería eso? ¿Se contrata a alguien que haga todo lo que tiene que hacer un “manda más” y solo pase informes a la junta directiva?

Eso sería la parte ideal para nosotros, pero bueno, creo que estamos anticipándonos a muchas cosas que vienen. Hay una ordenanza de FIFA que creo que la van a poner en el próximo licenciamiento de clubes. No te sabría decir, no tengo los detalles todavía, pero por ahí me soplaron que ya no puede haber asociaciones civiles en FIFA, porque FIFA ya no está aceptando asociaciones civiles, sino que requieren de una responsabilidad de capital, de que hayan socios, dueños de los equipos para que haya un responsable final de cualquier deuda o cualquier problema con un jugador. Entonces, por ahí va el tema y si toca hacer una sociedad anónima, una fundación diferente o alguna organización diferente, pues probablemente ahí quepa un cambio de estructura y vamos a ver cómo mejoramos esta parte dirigencial.



Pareciera entonces que en mayo del próximo año ya no diríamos “presidente Elías Burbara”. Así lo percibo yo con sus palabras.

Desde ya rato. Obviamente no puedo dejar el equipo tirado, no vamos a hacerle un daño al club como ha pasado con otros directivos que simplemente se salen y quedan los equipos a la deriva. Mientras aparece un candidato, vamos a estar pacientes esperando.



¿Y por qué ahora hay tanto miedo de agarrar esa silla?

Es una alta responsabilidad, obviamente tanto de tiempo como económica. Es bastante responsabilidad y sí, hay que modificar la estructura para que se dé ese paso, creo yo.



¿Y ha dejado más ganancias o más pérdidas la Máquina?

No, aquí uno pone el lomo nada más, pero con todo el gusto para el equipo de uno.



Seguramente despedirse de la presidencia sonaría más bonito con la 13 o la 14 que con la misma 12, ¿no?

Obviamente. No nos podemos ir en deuda con la afición, no nos podemos ir en deuda con la institución. Espero que en los próximos 15 o 18 días podamos darle una alegría a esta afición. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro objetivo y Dios quiera, Dios mediante, se pueda cumplir.



¿Acelera por lo alto si llega a pasar eso?

Primero vamos día por día. Hoy lo único que tenemos en la cabeza es este sábado y el llamado a la afición es que nos acompañe este sábado al estadio Morazán, España-Olimpia. Realmente necesitamos todo el respaldo a nuestros jugadores para poder sacar este partido.



¿El título lo ve más cerca o más lejos?

Lo veo a 18 días.



¿A 18 días ya se ve campeón usted?

Dios mediante y lo permita, puede pasar.



Después de que llegó el FVS, ¿creen que ya comenzó a trabajar a beneficio o favor de Real España o qué?

Creo que no hay ninguna injerencia al respecto. Como lo dije hace un rato, en otro estadio, en otro partido eran dos amarillas. Pero era Real España, entonces fueron dos rojas. Creo que eso no tiene nada que ver con tecnología ni con FVS ni con nada, eso ya es línea, ya una naturalidad.



En junio, este período de verano es el mercado más importante. ¿Ve a jugadores de Real España emigrando al exterior o no lo ve?

Mira, lo que siempre he dicho. Un día recibí una notificación formal de un equipo por Bryan Acosta, la acepté. Otra vez por Luis López, la acepté. Otra vez por Exon, la acepté. Después por Carter, la acepté. Lo que yo reciba de manera oficial se va a aceptar. Real España está en la disposición de ser un trampolín al extranjero de futbolistas y lo que queremos convertirnos es en un equipo exportador de jugadores. Siempre y cuando Real España reciba notificaciones formales y oficiales, los jugadores van a salir al extranjero. Pero desafortunadamente la mayoría de cosas que escuchamos y vemos es puro humo, así que no quiero caer en especulaciones. Pero cada vez que yo tenga una propuesta formal de alguien, sin duda alguna vamos a hacer todo para sacarlo.



¿Y en cuanto a lo que ofrecen? Porque normalmente el jugador no sale porque piden uno, dos, tres o cuatro millones de dólares por él.

Creo que el valor de mercado del fútbol hondureño está deprimido. No creo que exista un jugador de un millón de dólares en el fútbol de Honduras. Nadie vale eso, sea quien sea. Obviamente no es lo mismo lo que pasó con el jugador Moncada, que estuvo aquí en la Liga de Honduras, se fue a Colombia y allá se le multiplicó el valor. Pero estando aquí en la Liga de Honduras no creo que haya un jugador que pueda valer más de entre 500 mil y 700 mil dólares. El jugador promedio no debería pasar los 250 mil o 300 mil dólares. Entonces, basado en esa valoración, creo que nosotros no podemos pedir más que eso porque eso es lo que evalúan nuestros jugadores. Pero para un equipo de Europa o un equipo de Estados Unidos no es nada. Siempre y cuando se esté pagando el valor de mercado, no tengo duda de que van a salir.