Revelaciones de Said Martínez sobre CR7 y Messi: "Vengo de Tocoa y no imaginé pitar un Mundial"

Normalmente las personas anda como dijes en sus cadenas cruces, iniciales o tal vez coronas, pero el árbitro hondureño<b> Saíd Martínez </b>porta en la suya un silbato, ese instrumento que representa 24 años de carrera profesional y que le ha dado a su vida momentos que se llevará para la eternidad.En un mano a mano con DIEZ, el ‘Matemático’ se despojó de la timidez y dio un espacio que se entrelazó entre lo jovial y los tristes recuerdos del pasado. El originario de Tocoa, Colón, contó que no haber dirigido un partido en <b>Qatar 2022</b> lo “tomé como un desafío”.“Ya sé qué es un mundial, sé cómo se manejan las situaciones conforme a lo que quiere FIFA dentro de la cancha. Estamos bastante entendidos de lo que vamos a ir a hacer. Es decir, del trabajo que teníamos que hacer para llegar al mundial y hoy pues estamos mucho más preparados”, exteriorizó el silbante catracho, quien ya fue notificado por FIFA que en <b>UNITED 2026 </b>sí pitará partidos.