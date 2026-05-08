Las Triangulares en reservas: El campeón quedó fuera y club grande es eliminado

La Liga Nacional de Honduras ya tiene configurados los dos triangulares semifinales del Torneo de Reservas del Clausura 2026, tras una fase regular muy disputada. Olimpia se coronó como líder indiscutible con 46 puntos, seguido de cerca por Platense FC con 43. Motagua y Marathón sumaron 38 unidades cada uno, mientras que UPNFM registró 31 y Olancho FC 29. Real España, con 28 puntos, se quedó fuera de la liguilla en el séptimo puesto, una vez más.

Olimpia y Platense, como cabezas de serie, ostentan la ventaja reglamentaria del "punto invisible" en sus respectivos grupos, lo que les otorga un colchón extra que les podría ayudar para avanzar a la final. Esta prerrogativa premia su regularidad a lo largo del torneo.

Triangular A: Olimpia, Marathón y UPNFM



En el Grupo A, el líder Olimpia enfrentará a Marathón y UPNFM. Los albos, invictos en su fortaleza, buscarán revalidar su dominio, pero los esmeraldas de Marathón y los universitarios de UPNFM prometen dar la pelea.