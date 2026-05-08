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Las Triangulares en reservas: El campeón quedó fuera y club grande es eliminado

Así quedaron los compuestos las Triangulares del torneo de reservas en el campeonato hondureño.

  • Las Triangulares en reservas: El campeón quedó fuera y club grande es eliminado

    Platense FC fue la gran sorpresa en este torneo de reservas y apuntan a su segundo título.
2026-05-08

La Liga Nacional de Honduras ya tiene configurados los dos triangulares semifinales del Torneo de Reservas del Clausura 2026, tras una fase regular muy disputada. Olimpia se coronó como líder indiscutible con 46 puntos, seguido de cerca por Platense FC con 43. Motagua y Marathón sumaron 38 unidades cada uno, mientras que UPNFM registró 31 y Olancho FC 29. Real España, con 28 puntos, se quedó fuera de la liguilla en el séptimo puesto, una vez más.

Olimpia y Platense, como cabezas de serie, ostentan la ventaja reglamentaria del "punto invisible" en sus respectivos grupos, lo que les otorga un colchón extra que les podría ayudar para avanzar a la final. Esta prerrogativa premia su regularidad a lo largo del torneo.

Triangular A: Olimpia, Marathón y UPNFM

En el Grupo A, el líder Olimpia enfrentará a Marathón y UPNFM. Los albos, invictos en su fortaleza, buscarán revalidar su dominio, pero los esmeraldas de Marathón y los universitarios de UPNFM prometen dar la pelea.

Panorama de las Triangulares: La tragedia que Motagua y Real España podrían vivir en la tercera jornada, ¿y Olimpia?

Triangular B: Platense, Motagua y Olancho FC

El Grupo B lo integran Platense, Motagua y Olancho FC. Los escualos, grandes revelación del certamen, liderarán la triangular ante las águilas azules y los olanchanos, prometiendo un triangular demayor intensidad ya que los tiburones están deseando brillar como antes en estas lides.

La acción arranca este viernes con la primera jornada: UPNFM recibe a Olimpia a las 3:00 p.m. en su sede, mientras que Olancho FC medirá fuerzas con Platense a la misma hora en la cancha Ramón Sarmiento.

Cabe destacar que el vigente campeón, Victoria, no logró clasificar al quedar en octavo lugar, no pudiendo defender su corona. Platense emerge como la gran sorpresa, tras un torneo sólido que los catapultó a la segunda fase y los posiciona como contendientes serios al título.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
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