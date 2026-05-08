Las Triangulares en reservas: El campeón quedó fuera y club grande es eliminado

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> ya tiene configurados los dos triangulares semifinales del Torneo de Reservas del Clausura 2026, tras una fase regular muy disputada. <b>Olimpia </b>se coronó como líder indiscutible con 46 puntos, seguido de cerca por <b>Platense FC</b> con 43. <b>Motagua </b>y <b>Marathón </b>sumaron 38 unidades cada uno, mientras que <b>UPNFM </b>registró 31 y <b>Olancho FC </b>29. <b>Real España</b>, con 28 puntos, se quedó fuera de la liguilla en el séptimo puesto, una vez más.<b>Olimpia y Platense</b>, como cabezas de serie, ostentan la ventaja reglamentaria del "punto invisible" en sus respectivos grupos, lo que les otorga un colchón extra que les podría ayudar para avanzar a la final. Esta prerrogativa premia su regularidad a lo largo del torneo.<b>Triangular A:</b> <b>Olimpia</b>, <b>Marathón </b>y <b>UPNFM</b><br /><br />En el Grupo A, el líder Olimpia enfrentará a Marathón y UPNFM. Los albos, invictos en su fortaleza, buscarán revalidar su dominio, pero los esmeraldas de Marathón y los universitarios de UPNFM prometen dar la pelea.