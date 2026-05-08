Liga Hondubet

La "Tota" Medina se olvida de Victoria y Selección anuncia su fichaje

El entrenador argentino dirigió al Victoria, que terminó descendiendo a la segunda división.

  • La Tota Medina se olvida de Victoria y Selección anuncia su fichaje

    Hernán la "Tota" Medina fue anunciado luego de su paso por el Victoria. Foto cortesía.
2026-05-08

El técnico argentino Hernán la "Tota" Medina vive un presente completamente distinto al que imaginó hace unos meses. Luego de consumar el descenso con el Victoria, el estratega tiene nuevo equipo.

La "Tota" buscará darle vuelta a la página representando a Honduras en una disciplina que cada vez gana más terreno a nivel internacional: el FootGolf.

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Medina fue confirmado como uno de los 18 integrantes de la Selección de Honduras que competirá en el Mundial de FootGolf 2026, torneo organizado por la FIFG y que se disputará en Acapulco, México, del 27 de mayo al 7 de junio.

El argentino será parte de la delegación catracha que intentará destacar frente a las mejores selecciones del planeta en una competencia que mezcla precisión futbolística y estrategia de golf, donde competirán más de 1,000 atletas.

Tras el duro golpe sufrido con el Victoria en la Liga Hondubet, equipo que terminó perdiendo la categoría, Medina encuentra ahora una nueva motivación fuera de los banquillos.

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El técnico ha mostrado en reiteradas ocasiones su pasión por el FootGolf y ahora tendrá la oportunidad de representar oficialmente a Honduras en una cita mundialista.

La presencia del estratega argentino ha generado comentarios en el ambiente deportivo hondureño, especialmente porque apenas semanas atrás estaba peleando por evitar el descenso en la Liga Nacional. Ahora, el entrenador cambiará la presión de los estadios por los campos de FootGolf, donde Honduras espera competir de gran manera en territorio mexicano.

El Mundial de FootGolf 2026 reunirá a jugadores de distintos continentes y Honduras buscará convertirse en una de las selecciones sorpresa del campeonato con una delegación que mezcla experiencia y nuevas figuras dentro de esta disciplina.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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