La "Tota" Medina se olvida de Victoria y Selección anuncia su fichaje

El técnico argentino Hernán la "Tota" Medina vive un presente completamente distinto al que imaginó hace unos meses. Luego de consumar el descenso con el Victoria, el estratega tiene nuevo equipo. La "Tota" buscará darle vuelta a la página representando a Honduras en una disciplina que cada vez gana más terreno a nivel internacional: el FootGolf.

Medina fue confirmado como uno de los 18 integrantes de la Selección de Honduras que competirá en el Mundial de FootGolf 2026, torneo organizado por la FIFG y que se disputará en Acapulco, México, del 27 de mayo al 7 de junio. El argentino será parte de la delegación catracha que intentará destacar frente a las mejores selecciones del planeta en una competencia que mezcla precisión futbolística y estrategia de golf, donde competirán más de 1,000 atletas. Tras el duro golpe sufrido con el Victoria en la Liga Hondubet, equipo que terminó perdiendo la categoría, Medina encuentra ahora una nueva motivación fuera de los banquillos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE