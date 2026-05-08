La "Tota" Medina se olvida de Victoria y Selección anuncia su fichaje

El técnico ha mostrado en reiteradas ocasiones su pasión por el FootGolf y ahora tendrá la oportunidad de representar <b>oficialmente a Honduras </b>en una cita mundialista.La presencia del estratega argentino ha generado comentarios en el ambiente deportivo hondureño, especialmente porque apenas semanas atrás estaba peleando por evitar <b>el descenso en la Liga Nacional.</b> Ahora, el entrenador cambiará la presión de los estadios por los campos de FootGolf, donde Honduras espera competir de gran manera en territorio mexicano.El <b>Mundial de FootGolf 2026</b> reunirá a jugadores de distintos continentes y Honduras buscará convertirse en una de las selecciones sorpresa del campeonato con una delegación que mezcla experiencia y nuevas figuras dentro de esta disciplina.