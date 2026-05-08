Mauricio Dubón vs Shohei Ohtani: Hoy comienza la serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers

La esperada serie entre los Atlanta Braves y los Los Angeles Dodgers arranca este viernes con ingredientes de sobra para captar la atención de los aficionados al béisbol en el Dodgers Stadium. Se vivirá el duelo entre Mauricio Dubón vs Shohei Ohtani. El hondureño Mauricio Dubón buscará seguir consolidándose como una pieza importante para Atlanta, mientras que todas las miradas estarán puestas sobre la estrella japonesa Shohei Ohtani, uno de los peloteros más mediáticos de las Grandes Ligas.

Dubón se mantiene como de los bateadores designados de forma constante, además de destarca como utility en el jardín central y campo corto, mientras que Ohtani destaca en la ofensiva y se atreve como lanzador. Dubón llega a esta serie en un momento de confianza, aportando tanto en la defensiva como con su versatilidad ofensiva, cualidades que lo han mantenido como un jugador valioso dentro del roster de los Bravos. El catracho continúa sumando participación en la temporada y ahora tendrá enfrente a una de las organizaciones más poderosas de la MLB.