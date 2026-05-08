No Todo es Futbol

Mauricio Dubón vs Shohei Ohtani: Hoy comienza la serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers

Hoy comienza la serie al mejor de tres partidos, ambos destacan en la Liga Nacional de la MLB.

  • Mauricio Dubón vs Shohei Ohtani: Hoy comienza la serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers

    Shohei Ohtani, la estrella del béisbol tendrá como oponente al hondureño Mauricio Dubón. Fotos cortesía MLB.
2026-05-08

La esperada serie entre los Atlanta Braves y los Los Angeles Dodgers arranca este viernes con ingredientes de sobra para captar la atención de los aficionados al béisbol en el Dodgers Stadium. Se vivirá el duelo entre Mauricio Dubón vs Shohei Ohtani.

El hondureño Mauricio Dubón buscará seguir consolidándose como una pieza importante para Atlanta, mientras que todas las miradas estarán puestas sobre la estrella japonesa Shohei Ohtani, uno de los peloteros más mediáticos de las Grandes Ligas.

FICHAJES: Directiva del Olimpia decidió futuro de jugador, Motagua a punto de perder a figura, Auzmendi se moverá y Real España prepara bajas

Dubón se mantiene como de los bateadores designados de forma constante, además de destarca como utility en el jardín central y campo corto, mientras que Ohtani destaca en la ofensiva y se atreve como lanzador.

Dubón llega a esta serie en un momento de confianza, aportando tanto en la defensiva como con su versatilidad ofensiva, cualidades que lo han mantenido como un jugador valioso dentro del roster de los Bravos. El catracho continúa sumando participación en la temporada y ahora tendrá enfrente a una de las organizaciones más poderosas de la MLB.

Mauricio Dubón vs Shohei Ohtani: Hoy comienza la serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers

Por su parte, Ohtani sigue siendo el gran referente de los Dodgers gracias a su poder con el bate y su capacidad para cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento. El duelo entre Atlanta y Los Ángeles promete emociones desde el primer juego, en una serie que reúne talento, figuras internacionales y dos equipos llamados a pelear en la parte alta de la temporada.

Los Bravos mantienen números sólidos, tienen 26-12 y los bicampeones de la MLB cuentan con marca de 23-14, ambos dominando el Este y Oeste de la Liga Nacional.

ESTADÍSTICAS

Mauricio Dubón
Juegos: 36
Turnos al bate: 131
Carreras logradas: 17
Hits: 35
Dobles: 9
Triples: 2
Jonrones: 2
Carreras producidas: ​​​​​20
Promedio de bateo: .267

Shohei Ohtani
Juegos: 34
Turnos al bate: ​​​​​​129
Carreras logradas: 22
Hits: 46
Dobles: 8
Triples: 0
Jonrones: 6
Carreras producidas: 15
Promedio de bateo: .248

SERIE BRAVOS VS DODGERS (Dodgers Stadium)
Hoy: 8:10 pm
Sábado: 7:10 pm
Domingo: 2:10 pm

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Grandes Ligas Béisbol
|
Mauricio Dubón
|
Los Angeles Dodgers
|
Bravos de Atlanta
|