Mauricio Dubón responde, pero los Marineros sorprenden a Bravos y se viene el duelo con Ohtani

Los <b>Seattle Mariners</b> dieron la sorpresa en casa al vencer 3-1 a los Bravos de Atlanta y quedarse con la serie 2-1, la primera que pierden en la temporada, frenando así el buen momento que atravesaba la novena en la temporada 2026 de las <b>Grandes Ligas.</b>El hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol" target="_blank">Mauricio Dubón</a></b> volvió a tener participación con los Bravos y conectó un sencillo en la alta de la cuarta entrada. El catracho terminó la jornada con cuatro turnos oficiales al bate, manteniéndose como una pieza constante dentro de la alineación.