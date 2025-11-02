¡Guante de Oro al mejor utility! Mauricio Dubón vuelve a conquistar el galardón en la MLB

El beisbolista de los Astros de Houston en la Major League Baseball, que no lograron avanzar a la postemporada, derrotó a sus contendientes en la Liga Americana: Ernie Clement (Blue Jays) y Daniel Schneemann (Guardianes).

¡Honduras en lo alto! Mauricio Dubón conquistó nuevamente el prestigioso galardón Guante de Oro en la categoría de mejor Jugador Utility de la temporada 2025 de la MLB.

El sampedrano hizo historia porque su primer Guante de Oro como Jugador Utility lo conquistó en 2023 siendo el primer hondureño y centroamericano en ganarlo en dicha categoría.

Mauricio Dubón se destacó por su versatilidad defensiva jugando en multiple posiciones y en su rol como "Utility" obtuvo 14 carreras salvadas para los Astros en dicha temporada.

El catracho llegó traspasado a los Astros de Houston en la temporada 2022 procedente de los Gigantes de San Francisco. En el conjunto de Texas, se convirtió en el primer hondureño que ganó la Serie Mundial, en el duelo que se enfrentaron ante los Phillies de Philadelphia en 2024.

Las estadísticas de Mauricio Dubón en la temporada regular 2025 tuvo 369 turnos al bate, 43 carreras, 89 hits, 7 jonrones y su promedio de bateo fue de .241.

El catracho sigue marcando historia en lo más alto del béisbol de las Grandes Ligas, siendo de inspiración para muchos jóvenes quienes buscan triunfar en otros deportes y dejar en alto el nombre de Honduras.