¡Guante de Oro al mejor utility! Mauricio Dubón vuelve a conquistar el galardón en la MLB

¡Honduras en lo alto! <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/mauricio-dubon-astros-houston-vuelve-a-ser-nominado-al-guante-de-oro-en-la-mlb-GA27413252" target="_blank">Mauricio Dubón</a> </b>conquistó nuevamente el prestigioso galardón<b> Guante de Oro</b> en la categoría de mejor Jugador Utility de la temporada 2025 de la MLB.El beisbolista de los <b>Astros de Houston</b> en la Major League Baseball, que no lograron avanzar a la postemporada, derrotó a sus contendientes en la Liga Americana: Ernie Clement (Blue Jays) y Daniel Schneemann (Guardianes).