Teófimo López vuelve y advierten a Stevenson: "Estamos listos, le vamos a ganar en todos los aspectos"

Está de regreso. Tras varios meses de ausencia, el boxeador hondureño <b>Teófimo López</b> vuelve al ring y sostendrá un combate de 140 libras contra el peligroso pugilista estadounidense <b>Shakur Stevenson.</b>Ambos boxeadores encabezará la velada<b> “The Ring VI”</b> a realizarse el sábado <b>31 de enero de 2026 </b>en el mítico <b>Madison Square Garden</b>, casa de los <b>New York Knicks </b>y uno de los recintos más emblemáticos del boxeo mundial. La cita marcará uno de los primeros grandes eventos del año en el boxeo de élite, con la pelea programada en horario estelar para el mercado estadounidense.Tanto López como el norteamericano<b> Stevenson, de 28 años</b> de edad, se vieron las caras este miércoles en horas de la tarde en una rueda de prensa ardiente que se realizó en referencia a lo que será la tan esperada pelea.