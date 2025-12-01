Donald Trump da ultimátum a Honduras sobre los resultados de las elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a referirse a las elecciones generales de Honduras y exigió que continúe el escrutinio y publicación de votos.

Mediante su cuenta de Truth, Trump advirtió que si se intenta alterar el resultados de los comicios, será un "escándalo"

"Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo! El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre. La Comisión Nacional Electoral, el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. El recuento mostró una reñida contienda entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura con una estrecha ventaja de 500 votos. El recuento se detuvo cuando solo se contabilizó el 47% de los votos. Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. ¡La democracia debe prevalecer!"

La noche de este 1 de diciembre, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que ha habido dos caídas de sistema en cuanto a divulgación y eso ha detenido la transmisión de resultados.

Desde el mediodía de este día, la página del CNE dejó de actualizar el conteo y López informó que sería este martes por la mañana cuando se reaunde.

"Es un falla técnica en la plataforma de divulgación y en la cual nosotros ahora estamos trabajando para solucionar, no es una decisión del CNE. Estamos buscando las explicaciones y a las 9:30 PM de hoy tenemos una sesión extraordinaria con la empresa; posiblemente mañana en la mañana -vuelva el sistema- y es lo que nos traslada la empresa".

