Honduras se bañó de medallas en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile

El<b> Sudamericano Máster de Atletismo 2025</b> en Chile finalizó y la representación de Honduras se bañó de medallas colocando en lo alto al país cinco estrellas.<b>Alan Bustillo, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/hondurena-andrea-hernandez-conquista-medallas-torneo-atletismo-chile-brasil-sudamericano-CA28399083" target="_blank">Stephanie Andrea Hernández</a> y Diana Ivette Villatoro</b> fueron los representantes nacionales en el campeonato y retornan con siete preseas en total.