No Todo es Futbol

Honduras se bañó de medallas en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile

Alan Bustillo, Stephanie Andrea Hernández y Diana Ivette Villatoro fueron los representantes nacionales.

    Diana Ivette Villatoro, Alan Bustillo y Andrea Hernández durante el campeonato en Chile. Fotos cortesía.
2025-11-30

El Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile finalizó y la representación de Honduras se bañó de medallas colocando en lo alto al país cinco estrellas.

Alan Bustillo, Stephanie Andrea Hernández y Diana Ivette Villatoro fueron los representantes nacionales en el campeonato y retornan con siete preseas en total.

Diana Ivette Villatoro se adjudicó el segundo lugar en el pentatlón W35, mientras que Andrea Hernández conquistó cuatro medallas de plata: 100 mts, 200mts, 400mts y salto largo, todos W30.

Por su parte, Alan Bustillo compitió a nivel M40 ganando el segundo lugar en salto con pértiga y celebró la presea de oro en la disciplina de salto alto.

En resumen, Honduras obtuvo una medalla de oro y seis preseas de plata en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile que tuvo su finalización este domingo 30 de noviembre.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
