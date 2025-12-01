Elecciones Honduras 2025: Así marcha la lucha por la presidencia entre Salvador Nasrralla y Nasry Asfuera

Un días después de concluidas las elecciones generales en Honduras, el panorama aún no está definido en el país, luego de la dura lucha por la silla presidencial entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, continúa recortando la distancia frente a Nasry “Tito” Asfura en el escrutinio oficial de actas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la plataforma de resultados del ente electoral, la diferencia, que en horas de la mañana era de menos de 5,000, cayó a un margen mínimo de 515 sufragios a esta hora del mediodía de este lunes 1 de diciembre.

El sistema de divulgación del CNE refleja un pulso cada vez más cerrado conforme se incorporan, validan y digitalizan nuevas actas.

La reducción de la brecha se aceleró a medida avanzó el proceso de cotejo y revisión especial de actas, un procedimiento que inició con una ventaja holgada para Asfura, pero que se ha ido contrayendo con cada carga oficial.

De acuerdo a los datos, a las 12:03 del mediodía de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 39.91 por ciento de los votos, equivalente a 749,022 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.89 por ciento para 748,507 votos; una diferencia de apenas 515 votos.

Hasta el momento han sido transmitidas 10,923 actas de 19,152, es decir, el 57.03% del total de las actas.

¿CÓMO VAN LAS ALCALDÍAS?

La contienda por las alcaldías se vio reflejado con un panorama muy distinto en las dos ciudades más grandes de Honduras: Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En la capital, Jorge Aldana mantiene total de 66.516 votos, sobre los 66.154 de Juan Diego Zelaya, los dos que pelean por la comuna capitalina.

Por su parte, en la ciudad industrial la historia es totalmente distinta y Roberto Contreras con una suma de 87.400 votos supera sin problemas a Yaudet Burbara 15.605 votos.