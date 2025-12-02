Teófimo López vuelve al ring: rival, sede y fecha de la pelea del hondureño

Llegó el anuncio oficial y con ello no hay vuelta atrás en el combate entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/teofimo-lopez-defendera-la-bandera-de-honduras-en-juegos-olimpicos-angeles-2028-BB27400890" target="_blank">Teófimo López</a> y Shakur Stevenson</b>, los campeones mundiales se verán las caras en la ciudad de Nueva York.Todo se definió y el combate será próximo <b>este 31 de enero de 2026</b>, en un escenario aún por conocer, el anuncio viene a confirmar el deseo de ambos púgiles de encontrase en el cuadrilátero.