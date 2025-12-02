Teófimo López vuelve al ring: rival, sede y fecha de la pelea del hondureño

Todo se definió y el combate será próximo este 31 de enero de 2026 , en un escenario aún por conocer, el anuncio viene a confirmar el deseo de ambos púgiles de encontrase en el cuadrilátero.

Llegó el anuncio oficial y con ello no hay vuelta atrás en el combate entre Teófimo López y Shakur Stevenson , los campeones mundiales se verán las caras en la ciudad de Nueva York.

Teofimo (21-1, 13 KO) volverá a pelear luego de haber derrotado en Times Square, Nueva York a Arnold Barbosa y expondrá sus dos cinturones el de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y Ring Magazine.

Eso será ante uno de los mejores púgiles del mundo en la actualidad. Shakur Stevenson (24-0, 11 KO) y campeón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) peleará por primera vez en las 140 libras.

El anuncio de la pelea llega luego de meses de especulaciones y batallas mediáticas entre ambos atletas, quienes siempre estuvieron abiertos a la posibilidad de encontrarse y la gran manzana sin lugar a dudas siempre fue el escenario ideal.

Shakur Stevenson nació en Newark, New Jersey y Teófimo López en Brooklyn, Nueva York, por la magnitud de la pelea y el presente de ambos boxeadores se pensaría que Madison Square Garden debería recibirlos con los brazos abiertos.

Shakur de 28 años viene de derrotar con cierta facilidad a William Zepeda y es considerado uno de los mejores del mundo, pese a ello, es objeto de continuas críticas por su estilo, mientras que Teofimo (28) intentará mantener intacta la racha de 6 victorias consecutivas ante un rival que después de Vasyl Lomachenko y Josh Taylor, representará el más grande de los desafíos.