Teófimo López, virtual boxeador de Honduras en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

<b>Posibilidades de representar a Honduras</b>: "Muy probablemente nuestro campeón Teófimo López vaya a participar con nuestra delegación y podamos, y queremos soñar con eso, con la primera medalla olímpica que podamos obtener".<b>Su agenda en Honduras:</b> "Yo no estoy aquí para mí mismo, yo quiero ayudar los deportistas hondureños. Aquí en Honduras hay mucho talento y hay chance que podemos ver ganando medallas de oro. Por aquí estaré cinco días, tengo cosas que hacer en Estados Unidos".<b>El proyecto para dejar un legado en Honduras:</b> "Necesitamos cosas para todos los atletas y con eso vamos a mirar cambios, cambios con los niños que están fuera y salir de las cosas malas. Yo quiero poner mis cosas, abrir más gimnasios, no solo en Tegucigalpa, también en diferentes lugares de Honduras. Eso lo vamos a hacer con tiempo, con Dios puede pasar este año. Y con el dinero que yo gane en cada pelea yo pueda poner".