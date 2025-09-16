No Todo es Futbol

Teófimo López, virtual boxeador de Honduras en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El boxeador hondureño adelantó apoyo económico a los atletas catrachos y confirmó que tiene proyectos importantes para fortalecer el boxeo y el deporte en Honduras.

2025-09-16

Bombazo de última hora. El pugilista Teófimo López, al igual que en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, tiene la gran posibilidad de defender la bandera de Honduras en la competencia de atletas más importante del mundo en Los Ángeles 2028.

Así adelantó el "gringo-catracho" que actualmente se encuentra en territorio hondureño tras dar la sorpresa en los desfiles del Día de la Independencia que se realizó en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Asimismo, adelantó que apoyará económicamente al Comité Olímpico Hondureño con el objetivo de darle un respaldo a los atletas catrachos que sueñan con una medalla. Además, también mencionó lo que planea ejecutar con diferentes proyectos deportivos en nuestro país.

Teófimo López adelantó buenas noticias para el deporte hondureño. FOTOS: Alex Pérez.

Ubaldo Zavala, presidente del Comité Olímpico Hondureño, adelantó que existen muchas posibilidades que Teófimo López sea uno de los pugilistas catrachos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Una vez que culminemos los decimosegundos Juegos Centroamericanos, que se van a realizar en Guatemala, tenemos compromisos a través de todo el ciclo, estamos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, de los Juegos Panamericanos en Lima y el evento cumbre, que son los Juegos Olímpicos 2028, en donde muy probablemente nuestro campeón Teófimo López vaya a participar con nuestra delegación y podamos, y queremos soñar con eso, con la primera medalla olímpica que podamos obtener", adelantó el presidente del Comité Olímpico Hondureño.

DECLARACIONES DE TEÓFIMO LÓPEZ

Posibilidades de representar a Honduras: "Muy probablemente nuestro campeón Teófimo López vaya a participar con nuestra delegación y podamos, y queremos soñar con eso, con la primera medalla olímpica que podamos obtener".

Su agenda en Honduras: "Yo no estoy aquí para mí mismo, yo quiero ayudar los deportistas hondureños. Aquí en Honduras hay mucho talento y hay chance que podemos ver ganando medallas de oro. Por aquí estaré cinco días, tengo cosas que hacer en Estados Unidos".

El proyecto para dejar un legado en Honduras: "Necesitamos cosas para todos los atletas y con eso vamos a mirar cambios, cambios con los niños que están fuera y salir de las cosas malas. Yo quiero poner mis cosas, abrir más gimnasios, no solo en Tegucigalpa, también en diferentes lugares de Honduras. Eso lo vamos a hacer con tiempo, con Dios puede pasar este año. Y con el dinero que yo gane en cada pelea yo pueda poner".

El boxeador Téofimo López se une a los desfiles patrios en Tegucigalpa por los 204 años de independencia de Honduras

¿Cómo se siente representar a Honduras y el mensaje a los niños por ser referente? "Para mí es un honor cada vez que yo gane, no solo para Teófimo. Aquí hay un cambio que yo tengo, estoy monitoreando a los niños. ¿Qué viene con eso? Son chances de salir de las cosas malas. Quiero que la gente piense que soy un campeón para mi país. No quiero que la gente 2. piense que soy creído, soy humilde, no soy Teófimo sin mi país. Todos nosotros somos un equipo. Estamos aquí por Dios. Hay buenos atletas. Yo estoy aquí para ser un ejemplo, para motivarlos ahora mismo. En Honduras podríamos tener un segundo caso".

Mensaje a los atletas: "Aquí estamos apoyando a todos los atletas de Honduras. Me siento muy orgulloso de estar aquí otra vez. Estuve hace tres años atrás, me siento muy feliz, ojalá que con mi imagen podamos hacer diferentes cosas y cumplir el sueño de los atletas que es lograr la medalla de oro".

