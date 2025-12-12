Primera jornada llena de récords en el Nacional de Piscina Corta Honduras 2025

Este viernes 12 de diciembre comenzó el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/delfines-sampedranos-arraza-records-primer-lugar-campeonato-nacional-piscina-corta-CO22970561" target="_blank">Campeonato Nacional de Piscina Corta 2025</a> </b>con la participación de cientos de prospectos de la natación de Honduras.La piscina<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/hondurena-ana-joselina-fortin-grandes-estrellas-natacion-mundial-singapur-congreso-GK26865762" target="_blank">Ana Joselina Fortín</a></b> del Complejo Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula es el escenario donde se desarrolla la competencia que finalizará este domingo 14 de diciembre.