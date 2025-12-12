No Todo es Futbol

Primera jornada llena de récords en el Nacional de Piscina Corta Honduras 2025

Hoy comenzó el campeonato en San Pedro Sula y finalizará este domingo 14 de diciembre.

    Daylin Benítez, Josué Matute, Giulliana Ramírez y Fernanda Varela, los nadadores que impusieron récords nacionales. Fotos cortesía Fehna.
Este viernes 12 de diciembre comenzó el Campeonato Nacional de Piscina Corta 2025 con la participación de cientos de prospectos de la natación de Honduras.

La piscina Ana Joselina Fortín del Complejo Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula es el escenario donde se desarrolla la competencia que finalizará este domingo 14 de diciembre.

La Federación Hondureña de Natación, Fehna, informó, que oficialmente compiten 366 atletas nacionales en el evento y con la presencia de 9 clubes de natación: Delfines Sampedranos, Municipalidad de San Pedro Sula: 1,860 puntos, AJ Swin Tean, Tiburones de Honduras, Freedom School, Barracudas: 124 puntos, Estrellas Marinas, Delfines Mayas y Gators.

En la primera jornada se destacaron cuatro récords nacionales, Josué Matute de Municipalidad SPS, quebró su propia marca en los 1,500 libre con una marca de 16:45.12 en la comptencia.

Además, Daylin Benítez hizo una nueva marca en los 1,500 libre al parar el cronómetro en 19:21.16, Giulliana Ramírez lo logró en los 100 metros dorso con una marca 1:07.98 y Fernanda Varela celebró su registro en los 200 dorso con tiempo de 2:28.48.

La competencia nacional es clave para los atletas de mejorar sus marcas personales, además de avanzar a futuras competencias como CCCAN y mundiales juveniles para la temporada 2026.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
