No Todo es Futbol

¡Vuelve la magia al "Furia Solís"! CONDEPOR anuncia el regreso de la actividad deportiva al emblemático estadio

Condepor anunció a través de sus redes sociales el regreso del recinto capitalino en apoyo para los niños, jóvenes y adultos.

  • ¡Vuelve la magia al Furia Solís! CONDEPOR anuncia el regreso de la actividad deportiva al emblemático estadio
2025-12-11

CONDEPOR ha anunciado con entusiasmo el inminente regreso de la actividad deportiva al emblemático Estadio Infantil "Furia Solís". Este esperado retorno, impulsado por instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro, marca un hito significativo para el deporte base en la capital hondureña y reafirma en compromiso del gobierno con la juventud y la recreación sana. El complejo deportivo José Simón Azcona se prepara para vibrar nuevamente con la energía y los sueños de cientos de jóvenes futbolistas.

Ubicado dentro del prestigioso Complejo Deportivo José Simón Azcona, el Estadio Infantil "Furia Solís" es un pilar fundamental para la formación de las futuras generaciones de atletas. Durante años, este espacio ha sido hogar de innumerables ligas infantiles y academias de fútbol, sirviendo como cantera de talentos y forjando no solo habilidades deportivas, sino también valores esenciales como el trabajo en equipo y la disciplina. Su reapertura es recibida con gran alegría por toda la comunidad futbolera que anhelaba volver a pisar su césped.

¡Triangular al rojo vivo! Olimpia lidera y Real España queda contra las cuerdas: así quedó la tabla del grupo A

La iniciativa presidencial de reactivar este espacio subraya la visión de la actual administración de invertir en la juventud hondureña a través del deporte. La presidenta Castro ha demostrado un interés genuino en proporcionar espacios adecuados y seguros para la sana recreación, entendiendo que el deporte es una herramienta poderosa para la transformación social. Esta acción no solo beneficia a los atletas, sino que también contribuye al bienestar general de la comunidad, ofreciendo alternativas positivas frente a otros riesgos sociales.

En definitiva, la reapertura del Estadio Infantil "Furia Solís" es una excelente noticia que resuena con fuerza en el corazón de Tegucigalpa. Es un paso adelante en la forja de los sueños y talentos del futuro de Honduras.

Jeaustin Campos expone los pecados de Real España ante Olimpia y lamenta el arbitraje: "Hay que tragar veneno"


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Condepor
|