¡Vuelve la magia al "Furia Solís"! CONDEPOR anuncia el regreso de la actividad deportiva al emblemático estadio

CONDEPOR ha anunciado con entusiasmo el inminente regreso de la actividad deportiva al emblemático Estadio Infantil "Furia Solís". Este esperado retorno, impulsado por instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro, marca un hito significativo para el deporte base en la capital hondureña y reafirma en compromiso del gobierno con la juventud y la recreación sana. El complejo deportivo José Simón Azcona se prepara para vibrar nuevamente con la energía y los sueños de cientos de jóvenes futbolistas.

Ubicado dentro del prestigioso Complejo Deportivo José Simón Azcona, el Estadio Infantil "Furia Solís" es un pilar fundamental para la formación de las futuras generaciones de atletas. Durante años, este espacio ha sido hogar de innumerables ligas infantiles y academias de fútbol, sirviendo como cantera de talentos y forjando no solo habilidades deportivas, sino también valores esenciales como el trabajo en equipo y la disciplina. Su reapertura es recibida con gran alegría por toda la comunidad futbolera que anhelaba volver a pisar su césped.