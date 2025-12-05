Christofer Núñez: joya del tenis, conquistó Centroamérica y revela lo inesperado: "Tu peor enemigo está dentro de tu cabeza"

Barrida por el viento de Tegucigalpa, en la quietud de una cancha vacía al atardecer, donde solo se escucha el golpe seco de una raqueta que golpea sin misericordia a la pelota verde, se forja la leyenda de Christofer Núñez. A sus 14 años, su mirada tiene la calma de quien sabe que la batalla más importante se libra en la mente y el corazón. Detrás de cada golpe, cada pelota, hay una historia de sacrificio silencioso, de un padre y entrenador -Manuel Nuñez- que es faro y escudo, y del orgullo de llevar a Honduras en el pecho, contra viento y marea.

Esta no es solo la historia de un talento del tenis, sino la de una familia que ha convertido el amor en esfuerzo y el esfuerzo en gloria. El esfuerzo de un joven que transmite una sencillez en cada charla, en cada partido, gane o pierda.

ENTREVISTA CON CHRISTOFER NÚÑEZ

Una charla en la cancha: Christofer Núñez, en sus propias palabras Con la red como testigo. Christofer, con una madurez que sorprende, comienza a tejer la historia de su vida, una madeja de recuerdos, valores y metas. "Lo primero que recuerdo...", dice con una sonrisa serena, "no es un trofeo, sino la sensación. El apoyo incondicional, la disciplina que desde pequeño fue una guía, no una imposición, y sobre todo, la diversión. Mi papá hizo que esto fuera un juego, incluso cuando era difícil." "¿El valor que más me acompaña? Sin duda, el respeto. Respeto por el rival, por el juez, por el juego. Y la honestidad, especialmente para ser honesto conmigo mismo en cada entrenamiento. Pero el pilar es el esfuerzo. Es el lenguaje con el que hablamos los que venimos de abajo. Es lo que pones cuando no tienes nada más que poner."

La sombra de un gigante: su papá, Manuel Nuñez Al mencionar a su padre, quien es entrenador de tenis certificado por la International Tennis Federation (ITF) su voz se carga de una emoción palpable. "Mi papá, Manuel... es amor en acción. Es mi apoyo, mi motor. Es quien ha convertido lo que me gusta en algo posible. No es solo lo que dice, es su presencia. Verlo a él en las gradas, incluso en los partidos más complicados, me da una fuerza que no se explica. Me siento apoyado moral y anímicamente de una manera que no tiene precio." Manuel ha sido durante muchos años entrenador en el Club BCIE de Tegucigalpa. "Cuando el cansancio aprieta y la mente flaquea, su voz es mi cable a tierra: 'Vamos, poné corazón, vos podés'. Esas palabras simples son mi gasolina." El sacrificio es un tema recurrente, una sombra que ha caminado a su lado. "¿Sacrificios? Sí. Muchas veces", confirma, y en su mirada se puede leer la historia de viajes cancelados, de esfuerzos titánicos. "La mayoría de las veces he competido gracias al esfuerzo de mi papá. Él es mi federación, mi patrocinador, mi equipo." Y es que en Honduras hacer tenis es de titanes o soñadores: pocas canchas, pocos entrenadores, abandono estatal y una federación que lucha más por amor al deporte que a otra cosa. Es casi de supervivencia.

La batalla interna y el corazón hondureño "El tenis es un deporte solitario. Tu peor enemigo a veces está dentro de tu cabeza. Mi batalla más dura ha sido siempre la parte emocional", admite. "Controlar los nervios, la frustración. Pero ahí está él, mi papá, en las gradas, mi ancla." Esa fortaleza mental le permite cargar con un honor mayor: la bandera de Honduras. "Llevar la camiseta de mi país... me llena de un orgullo inmenso. Es la oportunidad de mostrarle al mundo que Honduras existe, que somos capaces, que tenemos talento y corazón de sobra." "¿Que si he pensado en renunciar? No. Jamás. Esto es lo que soy, lo que amo." Cuando Christofer entra a la cancha, impacta su silencio, su concentración, su respeto. Nunca un mal gesto. La mirada puesta en el adversario, en la pelota, escudriñando la cancha, buscando el punto débil para colocar el punto ganador. Así, ha ganado torneos en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, entre otros. Y a sus 14 años es hoy el #1 del ranking U18 y campeón de sencillos y dobles del máster U18.

Los sueños y los referentes Su sueño es claro y contundente: "Llegar a ser un jugador profesional." Christofer mira hacia el horizonte de la cancha como si ya vislumbrara ese futuro. "Admiro a Roger Federer y a Jannik Sinner. No solo por su talento, sino por su actitud y humildad dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que aspiro a ser." El partido que marcó un antes y un después en su mentalidad lo tiene claro. "Fue en un torneo ITF donde llegué a semifinales y le gané a la siembra #1 del torneo. Ahí sentí que estaba en el camino correcto, que el esfuerzo valía la pena." Federer, su ídolo solía decir que “soy un pensador muy positivo, y creo que eso es lo que más me ayuda en los momentos difíciles”. En esa línea vive Christofer. Entre sus mayores miedos, confiesa que "lo que más temo es sufrir una lesión que no me deje seguir en el tenis. Esta vida es todo para mí."

La vida más allá de la cancha "Cuando no tengo un buen día, lo que me ayuda a no bajar los brazos es, de nuevo, el apoyo moral de mi papá", reitera. Para desconectar del estrés, "escucho música", y lo que más extraña cuando viaja es, sin duda, "la comida que hacen en mi casa." Un día normal en su vida es un acto de equilibrio: "Entro al colegio a las 7:00 am, salgo al mediodía, y entreno de 4:00 a 6:00 pm." Un horario que lleva con disciplina, a pesar de entrenar "solo 4 horas a la semana por situaciones económicas." Una mirada al futuro y un mensaje para Honduras Sus metas para el 2026 son claras: "En torneos ITF, llegar al Top 500, y en mis estudios, culminar mi año lectivo para comenzar mi carrera universitaria." Si tuviera la oportunidad de hablar con las autoridades, su petición sería sencilla pero transformadora: "Más centros deportivos para facilitar los entrenamientos y reducir costos por uso de cancha." Y sobre el apoyo económico, es categórico: "No, ninguna institución. Solo algunas personas independientes." Finalmente, su mensaje para los que vienen detrás es un faro de esperanza: "Quiero que mi carrera signifique motivación y ejemplo. Que vean que con perseverancia y disciplina, se pueden lograr cada una de sus metas. A ese niño que no tiene recursos, le diría que no se rinda, que trate de buscar apoyo, como yo lo he tenido en mi padre. Porque al final, el valor no está en los recursos, sino en las ganas de dar siempre el mayor esfuerzo." Roger Federer decía: “Hay que poner mucho sacrificio y esfuerzo a veces por poca recompensa, pero hay que saber que si se hace el esfuerzo correcto, la recompensa vendrá.” Christofer bebe de esa idea de vida. Y que hermoso para Honduras tener una camada de tenistas -niños, niñas, jóvenes- que conviven con Christofer en cada torneo, en cada viaje, y que se contagian todos de esa pasión por el tenis. Christofer rebota tres veces la pelota, analiza, la eleva calculando el saque, golpea fuerte. Match point. Sonríe y mira a Manuel, quien sonríe y asiente. Un partido más, un triunfo más del sacrificio, el enfoque y la humildad.