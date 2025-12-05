Christofer Núñez: joya del tenis, conquistó Centroamérica y revela lo inesperado: "Tu peor enemigo está dentro de tu cabeza"

<b>Los sueños y los referentes</b>Su sueño es claro y contundente: "Llegar a ser un jugador profesional." Christofer mira hacia el horizonte de la cancha como si ya vislumbrara ese futuro. "Admiro a Roger Federer y a Jannik Sinner. No solo por su talento, sino por su actitud y humildad dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que aspiro a ser."El partido que marcó un antes y un después en su mentalidad lo tiene claro. "Fue en un torneo ITF donde llegué a semifinales y le gané a la siembra #1 del torneo. Ahí sentí que estaba en el camino correcto, que el esfuerzo valía la pena." Federer, su ídolo solía decir que “soy un pensador muy positivo, y creo que eso es lo que más me ayuda en los momentos difíciles”. En esa línea vive Christofer.Entre sus mayores miedos, confiesa que "lo que más temo es sufrir una lesión que no me deje seguir en el tenis. Esta vida es todo para mí."