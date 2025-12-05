No Todo es Futbol

Hondubet cierra el 2025 con grandes sorpresas y presenta “Tres Lempi’s Magos”

La plataforma Hondubet finaliza el año con crecimiento y presenta “Tres Lempi’s Magos”, una edición especial con premios que celebran a su comunidad

  Hondubet cierra el 2025 con grandes sorpresas y presenta "Tres Lempi's Magos"

    La plataforma Hondubet presenta la edición especial “Tres Lempi’s Magos”, diseñada para premiar la fidelidad de su comunidad en el cierre del 2025.

2025-12-05

Tegucigalpa, Honduras. Hondubet finaliza el año consolidándose como una de las plataformas de entretenimiento digital preferidas por los hondureños, celebrando un crecimiento significativo y reforzando su compromiso de ofrecer experiencias únicas a sus usuarios. Como parte de este cierre extraordinario, la marca presenta la edición especial de su esperada promoción “Tres Lempi’s Magos”, diseñada para agradecer la confianza de la comunidad y dar la bienvenida al 2026 con premios que marcan la diferencia.

Durante el mes de diciembre, Hondubet sorprenderá a sus usuarios con 9 premios espectaculares:
• 3 Smart TV de 55” para disfrutar de deportes, series y películas con la mejor calidad de imagen.
• 3 Refrigeradores modernos y prácticos, ideales para renovar el hogar.
• 3 Motocicletas Honda Navi 2025, que ofrecen estilo, movilidad y libertad para recorrer la ciudad.

Hondubet en diciembre continúa fortaleciendo su oferta con promociones competitivas, cuotas mejoradas, especiales, quinielas, misiones deportivas y de casino; todo diseñado para ofrecer una experiencia de obtener muchas ganancias.

Los premios de “Tres Lempi’s Magos” incluyen tecnología, equipamiento para el hogar y movilidad, reforzando el compromiso de la marca con experiencias de valor.

Con esta iniciativa, Hondubet reafirma su compromiso de seguir innovando y llevando entretenimiento responsable, accesible y emocionante a todo el país. “Tres Lempi’s Magos” no solo celebra la temporada, sino que invita a todos los hondureños a cerrar el año con ilusión y comenzar el 2026 con grandes premios.

Hondubet continúa creciendo y construyendo una comunidad apasionada por el deporte, casino y el entretenimiento.

